САЩ излизат от ролята си на полицай, Световният ред ерозира

САЩ излизат от ролята си на световен полицай и това ерозира досега установеният международен ред, като това ще наложи нов поне двополюсен модел, в който ще има сериозна смяна на играчите. Ако гледаме на военнополитическата и геостратегическата плоскост, това са поне три центъра - САЩ остават на първо място, Пекин, който изпреварва Москва, и самата Москва. Това коментира доц. д-р Косьо Стойчев, преподавател в катедра "Регионална и политическа география” към СУ "Св. Климент Охридски", в предаването "Бизнес старт" с водеща Роселина Петкова.

В рамките на Европа има преместване на Желязната завеса от миналото по на изток, от другата страна на Черно море. Това се отразява на финансовия модел, който прилагаме, търговските вериги, които реализираме, и международните договори и споразумения, които сме приели, каза Стойчев.

България се намира между чука и наковалнята. От една страна иска да бъде лоялен западно-европейски партньор и партньор на НАТО. От друга страна е изключително мощният регион на Югоизточна Азия, воден от Китай, каза Стойчев.

"Китай в момента структурира собствен свят - местни ресурси да бъдат комбинирани с мощна технологична местна наука, която да създава продукти, които да диктуват пазари и световни вериги. Това го направи Китай, не го направи никой друг. Социалистическият свят искаше да постигне този ефект, който 35-40 години по-късно успява да го реализира всъщност Китайската народна република."

САЩ нямат никакъв интерес да налагат в момента мита на Китай, тъй като двете икономики са толкова свързани, че от ограниченията ще пострада и американската икономика. В САЩ вече се появяват мнения, че настоящатата структура на икономиката и нейната организация на територията на самите САЩ не може да създадат система, която да бъде достатъчно еквивалентно конкурентна на Китай, добави Стойчев.

И докато Китай излиза на челно място в света, особено след Covid, проблемите в Европа изглежда само се задълбочават.

"Ефективността на труда и производителността на труда в Европа рязко спаднаха. Иновациите в Европа се забавиха... Европейските фирми, по подобие на американските, са зависими продуктово и технологично свързани с Китай. Тоест европейците трудно могат да иновират, в който и да било икономически реален сектор на икономиката, без да бъдат скачен съд с китайски доставки."

Европа заложи на силни специализации в някои сектори - като културно наследство, туризъм и други - но това няма да ѝ понесе водещо място в световната икономика, каза Стойчев. И докато изключителната социална система създаде много добри условия за живот, това не води до нужната повишена продуктивност или създаване на много качествени работни места. ЕС заложи силно и на зелената икономика, за което бяха нужни големи средства като дълг, но Европейската комисия не успя да обясни добре целите си и така не получи широката подкрепа на европейците за тези политики.

"Спомнете си колко много планове и проекти имаше на всеки нов председател на Европейската комисия, който създаваше нови и нови цели, нови и нови позиции, които след като се виждаше, че няма да се постигнат, просто спирахме да говорим за тях и планираха нови. В тази посока Европейският съюз много заприлича на Съветския съюз."

Много от европейските страни и политици започват да преусмислят социалните политики към гражданите и това е причина за напрежение в Румъния, Франция, и обуславя възхода на популистки движения.

"Сегашните либерални правителства повече няма да дойдат на власт за доста дълъг период от време, ако не предприемат сериозни мерки в момента. До 2030 година в Европа ще настъпи много сериозна политична промяна от изборите в страните."

