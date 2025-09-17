Ядрената сделка между Великобритания и САЩ - какво означава и ще доведе ли до „златен век“?

Великобритания е на прага на „златния век на ядрената енергия“, според Киър Стармър, който обяви многомилиардно партньорство между САЩ и Великобритания за изграждане на флотилия от малки модулни реактори (SMR), понякога наричани „мини-ядрени реактори“, пише The Guardian.

Споразумението, което вероятно ще бъде подписано по време на държавното посещение на Доналд Тръмп тази седмица, включва ускоряване на проверките за безопасност, за да се пуснат в експлоатация новите реактори по-бързо.

Пет нови сделки, допълващи съществуващото партньорство за SMR между Rolls-Royce и базираната във Вирджиния BWXT. Според посолството на САЩ, сделките са на обща стойност 100 милиарда долара (73,5 милиарда британски лири).

Най-забележителният проект е между американската компания X-Energy и Centrica, собственик на British Gas, за изграждането на до 12 усъвършенствани модулни реактора (AMR) в Хартълпул. AMR, част от група реакторни конструкции, известни като Generation IV, използват авангардни охладителни системи и гориво. Правителството твърди, че проектът в Хартълпул може да захранва 1,5 милиона домове, да създаде до 2500 работни места и да осигури икономически тласък от 40 милиарда паунда, включително 12 милиарда паунда за североизточната част на страната.

Какви са другите проекти?

Наред с Хартълпул, има сделка на стойност 11 милиарда паунда между технологичната компания Holtec (САЩ), доставчика на енергия EDF (Франция) и инвеститора в недвижими имоти Tritax (Великобритания) за малки морски моторни реактори (SMR), които да захранват центрове за данни в бившата въглищна електроцентрала Cottam в Нотингамшир. Това, според правителството, ще създаде „хиляди“ висококвалифицирани работни места в строителството, както и местни дългосрочни позиции.

Last Energy от САЩ ще изгради „микрореактор“, който да захранва разширението на пристанището London Gateway на DP World, собственост на Дубай. Фирмата за ядрени горива Urenco, която е 33% собственост на британската държава, е сключила сделка за 4 милиона паунда за доставка на ядрени горива на американския пазар и ще построи и ново съоръжение в Обединеното кралство.

И накрая, американските компании TerraPower и KBR искат да разположат своите усъвършенствани натриеви реактори с мощност 345 MW на обекти в Обединеното кралство. Всеки от тях може да създаде 1600 работни места по време на строителството и 250 постоянни позиции.

Риши Сунак подкрепи малките морски реактори (SMR) през 2023 г., като стартира нов публичен орган, наречен Great British Nuclear (GBN), подкрепен с 20 милиарда паунда . GBN произлиза от въображението на Борис Джонсън, който обяви планове, които учтиво биха могли да се нарекат амбициозни, за осем нови пълномащабни атомни електроцентрали.

През 2014 г., в съобщение, което сега изглежда почти немислимо, правителството на Дейвид Камерън приветства инвестициите на китайското правителство в Hinkley Point C в Съмърсет. Първоначално беше планирано Hinkley да започне да захранва домовете през 2020-те години, но проектът все още се забавя, като последните оценки сочат, че може да не заработи до 2031 г.

И така, какво е различното?

Първо, вече има примери за нови ядрени проекти, които действително започват да се развиват. Обединеното кралство сключи сделка за 38 милиарда паунда с частни инвеститори, включително Centrica, за изграждане на Sizewell C на брега на Съфолк по-рано тази година, след като този път блокира китайското участие . Sizewell, подобно на Hinkley, е пълноразмерна електроцентрала.

Междувременно, ядрените планове на Rolls-Royce също напредват. Компанията беше избрана от правителството на Обединеното кралство да построи три малки морски модулни реактора (SMR) по-рано тази година. Компанията продава шест и на Чехия и е влязла в регулаторния процес на САЩ, за да ги продаде и там. Фабрично построените SMR са далеч по-малки и на теория се строят по-бързо от пълномащабните електроцентрали.

Споразумението между САЩ и Обединеното кралство включва промени в режима на лицензиране, които ще позволят на новите реактори да преминат от проект към първа мощност по-бързо, чрез ускорено одобрение на проекта. Ако даден реактор вече е преминал „строги“ проверки за безопасност в едната страна, тази работа може да бъде използвана от другата в подкрепа на нейната оценка. Двете правителства казват, че това ще съкрати процеса на одобрение от до четири години на едва две.

Какви са пречките?

Както и при Хинкли, проектите за ядрена енергия във Великобритания са обект на огромни разходи и превишаване на сроковете. Нещо повече, мащабното изграждане на ядрени мощности ще изисква хора с необходимите умения в строителството и инженерството, индустрии, където работната сила в Обединеното кралство е слабо разпределена. Очаква се по-голямата част от работната сила в Хинкли бързо да се премести в сестринския проект Sizewell C, което повдига въпроси за това откъде ще дойде нова кръв.

Не е ясно какво ще се прави с отпадъците от разширената ядрена индустрия. Цената за почистване на остарялото сметище за ядрени отпадъци Селафийлд вече е надхвърлила 136 милиарда паунда, докато плановете за геоложко съоръжение за погребване - подземно сметище за отпадъци в Къмбрия - също са скъпи, достигайки до 54 милиарда паунда, според оценка на Министерството на финансите, която описва плана като „непостижим“ .

Съществуват и въпросителни относно това колко бързо новите проекти биха могли да се свържат към Националната мрежа, на фона на съществуващия брой нови енергийни проекти, които чакат да бъдат свързани.

Въпреки че големите атомни електроцентрали се строят по крайбрежието, отчасти за да се сведе до минимум въздействието върху населените места в случай на авария, някои от малките морски реактори (SMR) – особено тези в близост до центрове за данни – ще бъдат във вътрешността на страната. Много хора не искат да живеят в съседство с ядрен реактор.

През последните няколко години крайната десница неочаквано превърна критиките към околната среда във втори приоритет, а все по-ожесточените ѝ атаки дават извинение на утвърдените партии да се откажат от защитите, които никога не са подкрепяли напълно.