Ръгби блузите превземат есента

Нова тенденция превзема модния свят през есенните месеци, издават от британския "Cosmopolitan". Вече усещаме по-хладното време, стъмнява се по-рано и започваме да вадим по-плътни дрехи, горнища с дълъг ръкав и т.н.А в разгара на есента и в началото на зимата ще стане още по-студено, така че скоро можем да подменим основно гардероба. Явно спортните облекла напълно са превзели модния подиум.

През миналата година, а и в първите месеци на тази абсолютен хит бяха футболните фланелки. Тениските на футболни отбори започнаха масово да се носят преди и по време на Евро 2024 през миналото лято, но и след това манията продължи.

И доста звезди, инфлуенсъри и т.н. редовно залагат на тях, независимо дали са на мач, спортно събитие, дали спортуват, или просто са в кафенето, на разходка, на събитие.

Но сега футболните фланелки отстъпват мястото си на ръгби блузите. И това е чудесна новина, тъй като те по-лесно се комбинират, не са с лого и номер на отбори и могат да се носят навсякъде и по всяко време.

Има и такива с къс ръкав, които може да носите в края на лятото и през ранната есен. Но повечето са с дълъг ръкав.

Най-често ръгби блузите са на райета в няколко различни цвята (2 или повече). Но има и други спортни разновидности.

И задължително са с яка - независимо дали с копчета, цип, V-образна, моряшка и т.н.

Още по темата и снимки вижте в teenproblem.net