Нина Добрев е съсипана след раздялата с Шон Уайт

Двамата бяха сгодени

18.09.2025 | 02:00 ч.
Снимка: Getty Images

Нина Добрев е съсипана след раздялата си с Шон Уайт. Двамата започнаха връзката си в началото на 2020 г. През октомври 2024 г. 36-годишната актриса и 39-годишният бивш сноубордист се сгодиха. Но в началото на септември стана ясно, че звездите са се разделили и са развалили годежа.

Раздялата явно съспива актрисата от български произход. Но слуховете, които се появиха онлайн - че Шон е изневерявал на Нина, явно са измислица.

"Нина е съсипана. Те най-сетне започнаха да планират сватбата и нещата бяха в ход. Нямаше никакво изневеряване през цялата им връзка, която бе 5 години и половина. Те бяха много лоялни един към друг. Онлайн спекулации, които предполагат други неща, са нелепи", коментира източник на "Us Weekly".

Това се случи Dnes

звезди Нина Добрев Шон Уайт раздяла
