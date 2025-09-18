Как да си помогнете при отичане на краката?

Подутите глезени, крака и стъпала причиняват дискомфорт и дори болка на много хора. Ако сте един от тях, вероятно се чудите какво можете да направите, за да намалите отока. Вижте няколко изпитани метода:

Повдигнете краката

Гравитацията не е наш приятел, когато става въпрос за подуване на краката. Ако седите или стоите за дълги периоди през деня, има вероятност краката ви да се подуят.

Следователно, можете да намалите подуването, като повдигнете краката. Това помага, като използва гравитацията във ваша полза, позволявайки на течностите и кръвта да се връщат по-ефективно към сърцето ви.

Опитайте се да ограничите времето, през което седите на едно място за продължителни периоди. Опитайте се да се раздвижвате на всеки 1 час.

Изпробвайте компресия

Модерните компресивни чорапи могат да изглеждат като панталони или чорапогащи. Добре прилепналият чифт компресионни чорапи може да бъде безценен за всеки, който има проблем с подути и отекли крайници.

Компресионните чорапи действат като нежно притискат краката, за да помогнат на кръвта да се върне към сърцето. Най-доброто време за поставяне на компресионните чорапи е сутрин, веднага след ставане, според Center for Vascular Medicine.

