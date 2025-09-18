У дома и по море, Тръмп разширява употребата на американска сила

Първия път, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на американските военни да атакуват малка, високоскоростна моторна лодка в международни води близо до Венецуела, той публикува огнената снимка онлайн и заяви, че смъртта на около дузина души на борда трябва да бъде предупреждение за „наркотерористите“, пише NYT.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс се намеси, като заяви пред критиците, които твърдят, че атаката е представлявала извънсъдебно убийство, че премахването на „членовете на картела, които тровят нашите съграждани, е най-висшият и най-добър начин за използване на нашите военни“.

За да подчертае тезата си, Тръмп нареди атака срещу втора лодка в понеделник и заяви пред репортери, че е имало и трета. Той също така обяви в понеделник, че ще изпрати войски от Националната гвардия в Мемфис, за да се борят с престъпността, и каза, че след убийството на видния десен активист Чарли Кърк миналата седмица са започнали разследвания на „радикални леви“ групи. Някои от тях, според служители на администрацията, може да бъдат определени като „вътрешни терористи“.

Осем месеца след началото на президентския мандат на Тръмп, американците и светът научават много за неговата готовност да използва военна сила и да определя като терористични организации, тъй като той разширява готовността си да атакува врагове, както външни, така и вътрешни. Това е значително по-различен подход от този по време на първия му мандат, когато Тръмп се дразнеше от това, че е възпрепятстван, включително в един случай, когато министърът на отбраната му заяви, че не може да изстрелва ракети към Мексико, за да атакува крепости на картелите.

През този мандат членовете на кабинета го аплодират, както направиха в Овалния кабинет в понеделник, и описват как законите за борба с тероризма са създадени, за да бъдат подчинени на волята му.

Голяма част от това е свързано със създаването на мачо образи, разбира се. Неотдавна Министерството на вътрешната сигурност, което публикува плакати за набиране на персонал в стил Първата и Втората световна война, изпрати публикация в социалните мрежи, на която Тръмп беше на бронетранспортьор, управляващ лека картечница, а характерната му червена вратовръзка се вееше на вятъра зад него.

Дори по стандартите на администрацията на Тръмп, с членове на кабинета, изказващи внимателно планирано обожание, включително реплики като „под ваше ръководство“ и „на ваша команда“, символите навлязоха в нова територия.

Но отвъд създаването на имидж, става въпрос и за фундаментална, макар и малко обсъждана, промяна във фокуса на администрацията върху националната сигурност.

По време на първия мандат на Тръмп, неговата стратегия за национална сигурност беше написана, за да насочи фокуса на страната, и по-специално на Министерството на отбраната, към нарастващите заплахи от Китай и Русия, след две десетилетия неуморна концентрация върху борбата с тероризма. Това беше огромна промяна, бавно отклоняване на огромния американски отбранителен строй от предизвикателствата, възникнали след атаките от 11 септември, към такова, което се фокусира върху икономическото, военното, технологичното и дипломатическото съперничество с Пекин и върху нарастващата агресивност на Москва към Украйна и Европа.

В първите месеци на втория мандат на Тръмп имаше до голяма степен неизречено предположение, че тези приоритети ще се продължат. Оказва се, че това убеждение, както и много други, е било погрешно.

През втория мандат не е публикувана стратегия за национална сигурност. Може би е твърде рано и някои федерални служители се съмняват, че изобщо ще бъде написана такава. Но проект на нова стратегия за национална отбрана на Пентагона, която все още не е публикувана, според съобщенията поставя вътрешната сигурност и защитата на Западното полукълбо начело на приоритетите на това, което Тръмп сега нарича Министерство на войната.

„Това, което виждаме в употребата на сила от Тръмп, е различно, защото външната му политика и политиката му за национална сигурност са различни от първия му мандат“, каза Иво Даалдер, бивш посланик на САЩ в НАТО, който сега е старши сътрудник в Центъра за наука и международни отношения „Белфер“ в Харвард. „Той вижда заплахата за родината си като по-голяма от заплахата от Китай. И обича да стреля по цели, които не могат да отвърнат на огъня.“

Това със сигурност беше така през първата част от президентството на Тръмп.

Дори това лято администрацията имаше различен подход: Ако видеше, че това, което подозираше за наркотрафиканти, се насочват към бреговете на САЩ, бреговата охрана щеше да спре лодката. Ако пътниците отказваха да се предадат, снайперисти щяха да изключат двигателите им. Хората на борда бяха арестувани и третирани като престъпници.

Досега администрацията не е предоставила доказателства в подкрепа на твърдението си, че първият кораб, който е ударила в международни води, действително е превозвал наркотици. Нито пък е предоставила такива за втория кораб, нито е казала и дума освен предположението на президента, че има и трети.

Твърде рано е да се каже дали политиката ще бъде различна, когато става въпрос за изпращане на войски от Националната гвардия и евентуално редовни военни сили в повече американски градове. Отново, администрацията не отделя много енергия за осигуряване на правна основа за своите действия; Тръмп говори само за резултати и публикува поредица от цифри - някои точни, някои подвеждащи - за спада в престъпността във Вашингтон.

Онзи ден той стоеше пред ресторант „Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab“, разположен само на няколкостотин метра от Белия дом, и твърдеше, че докато не е мобилизирал федерални агенти и членове на Националната гвардия, жителите на Вашингтон се страхували от квартала. Това може би е било новина за служителите на администрацията, включително от близкото Министерство на финансите, които можеха да бъдат намерени там много нощи.

Загадката сега е дали Тръмп ще предприеме следващата стъпка – използвайки разследващите правомощия на Министерството на правосъдието, ФБР и други агенции – за да обвини неправителствени организации и политически групи в подкрепа на онези, които той нарича „леви радикали“, и да използва констатациите, за да определи някои от тях като местни терористи.

Тръмп заяви в понеделник, че би обмислил точно това за „антифа“ - термин, който е започнал като съкращение от „антифашисти“, но еволюирал, за да опише политиката на крайната левица, често отвъд прогресивното крило на Демократическата партия. Но това е по-скоро амалгама, отколкото движение, толкова децентрализирано, че не е ясно как правителството би определило членството му.

По време на разговор в понеделник в подкаста на покойния г-н Кърк, г-н Ванс настоя, че администрацията винаги ще защитава „конституционно защитената реч“. Но администрацията не възприема широкообхватно какво представлява тази реч.

В рамките на няколко часа, изправена пред негативна реакция , тя беше принудена да поправи забележките си, без да признае грешка, заявявайки в публикация в социалните медии, че „речта на омразата, която преминава границата на заплахи за насилие, НЕ е защитена от Първата поправка“.

След това самият Ванс каза, че коментарите за смъртта на Кърк биха могли поне да струват работата на нарушителите.

„Като празнуват това убийство, като се извиняват за него и като подчертават не невинността на Чарли, а факта, че е казал неща, които на някои не са им харесали, дори до степен да лъжат за това, което всъщност е казал, много от тези хора създават среда, в която подобни неща неизбежно ще се случват“, каза Ванс.

Той призова слушателите да уведомят работодателите за всеки, когото са чули или видели да празнува смъртта на Кърк - макар че не беше ясно дали е имал предвид и хора, които не са съгласни с възгледите на Кърк, дори когато осъждат политическото насилие и убийството му.

Тръмп, който по време на първия си мандат понякога казваше, че дори самата критика към президента е престъпление, в понеделник предложи протестиращите, които са му крещяли в Joe's Seafood, да бъдат в затвора. Във вторник той смъмри австралийски репортер , който го попита дали членовете на семейството му са се възползвали от президентството му, вероятно визирайки сделки с криптовалути и други транзакции с чужди държави.