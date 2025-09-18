Зеленски: Русия подготвя още две тежки офанзивни операции

Руските сили подготвят още две мащабни офанзиви след три неуспешни кампании тази година, заяви президентът Володимир Зеленски.

“Те се подготвят за още две офанзивни операции през есента. Вече имаше три от тях, а предстоят... още две тежки офанзивни кампании”, каза украинският президент в интервю за Sky news.

Забележките идват след по-ранни съобщения, че руският президент Владимир Путин е казал на американски представители, че се стреми да завладее целия регион Донбас в Източна Украйна до края на 2025 г. Според източници на Ройтерс, Путин вярва, че силите му “печелят“ въпреки ограничените постижения.

От ноември 2022 г. Москва е спечелила по-малко от 1% от допълнителната украинска територия, въпреки че лятната ѝ офанзива през 2025 г. напредва с един от най-бързите темпове от края на 2024 г. Зеленски отдаде руските военни неуспехи на значителни загуби на човешка сила и техника.

“Те загубиха, защото имаше голям брой жертви сред личния състав и голям брой загубена техника. Това, което казах на европейските лидери и което казах в Белия дом е, че руснаците няма да могат да превземат нашия изток”, добави Зеленски, цитиран от Kyiv independent.

Зеленски също отхвърли твърденията, че Русия може да превземе градове като Суми на североизток, като ги нарече “лъжи и манипулации“.

По-рано тази година руската армия откри нов фронт в Сумска област, като превзе няколко села през май и юни. В началото на септември Зеленски заяви, че офанзивата е била “напълно осуетена“.

“Вярвам, че руснаците се справят по-зле, отколкото очакваха. Те се справят много по-зле, отколкото казаха на Путин. Той не знае за това”, на мнение е Зеленски.

The Economist изчисли, че Русия е загубила около 31 хиляди войници между 1 май и 9 юли, докато Генералният щаб на Украйна оценява общите руски загуби от пълномащабната война през 2022 г. на приблизително 1 100 000.

През август Зеленски заяви, че на Русия ще са необходими още четири години, за да превземе напълно Донбас, регион в Източна Украйна, състоящ се предимно от окупирана Луганска област и частично окупирана Донецка област.