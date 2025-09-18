IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лени Кравиц одобрява новото гадже на дъщеря си Зоуи

Тя излиза с Хари Стайлс

18.09.2025 | 23:15 ч. Обновена: 18.09.2025 | 23:52 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Лени Кравиц одобрява новата връзка на дъщеря си - Зоуи Кравиц. През август стана ясно, че 36-годишната Зоуи Кравиц излиза с 31-годишния Хари Стайлс. 61-годишният Лени скоро се запозна с гаджето на дъщеря си.

"Приятелите на Лени казват, че той е много защитнически настроен към Зоуи, но наистина им се струва, че той се е насладил на това да се срещне с Хари. От това, което хората могат да кажат, той мисли, че Хари е учтив, земен и наистина заинтересован от това да опознае семейството. Лени винаги е искал Зоуи да бъде с някого, който я уважава и изглежда, че той е усетил, че Хари прави това. Те се смееха много на обяд и изглежда, че Лени е оценил чувството за хумор на Хари.", коментира източник на "People".

Какво още смята Лени четете в teenproblem.net

звезди Зоуи Кравиц Лени Кравиц двойка Хари Стайлс връзка
