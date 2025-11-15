Малена и Тервел Зафирови за предизвикателствата в сноуборда

В рубриката “Златните” на Мария Костантинова госпуват Малена и Тервел Зафирови, които се състезават заедно в сноуборда и са световни шампиони до 23 години. Съвсем наскоро Малена получи приза "Най-добър млад спортист в Европа".

"Оценката на Европейските олимпийски комитети много ме зарадва и ме накара да повярвам още повече в собствените си възможности. Даде ми нов тласък за тренировъчния процес. Започнах да гледам на себе си повече като спортист", сподели Малена в съботното издание на "България сутрин".

Олимпийски игри

"Когато един спорт е олимпийски, федерацията и държавата осигуряват трасета, екипировка. Когато не е олимпийски, нещата се променят към лошо", обобщи Малена.

Брат ѝ Тервел уточни откъде идват притесненията на състезателите - проблемът е, че спортът на високо ниво се управлява повече от маркетолози, отколкото от спортисти, които се интересуват от произхода и значението на един спорт.

“Последните Олимпийски игри се проведоха в Пекин. Алпийският сноуборд се гледа основно от Европа и Северна Америка. В 8 сутрина в Пекин е било нощ в ширините, в които се гледа сноубордът. На база тези рейтинги са сложили сноуборда в зона за изчакване за премахване от Игрите през 2030 г.", каза Тервел в ефира на Bulgaria ON AIR.

С какво сноубордът е по-привлекателен

Малена разкри как двамата са избрали точно сноуборда за своя дисциплина.

"Сноубордът е зимен спорт, нашият състезателен календар обхваща 4 месеца, имаме време да водим живот, различен от този на професионалния спортист - като тенисистите. Не знам дали бих могла да се справя с това. Идва зимата, влизаме в роля, стягаме се, състезаваме се. Идва лятото и се отдаваме на други неща", сподели Малена.

Гледайте видеото с целия разговор.