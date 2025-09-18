IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зодиите, които предпочитат да са необвързани

Вижте кои са те

18.09.2025 | 18:46 ч. Обновена: 18.09.2025 | 19:14 ч. 2
Снимка: iStock/AleksandarNakic

Някои зодии копнеят за сериозна връзка, дълбоки отношения, създаване на семейство, изграждане на дом. Но на други просто не им е до дългосрочна връзка. Обичат си свободата, не могат да останат верни, предпочитат да флиртуват. Ето кои са те, според "Times Of India".

Водолей

Водолеите нямат нищо против това да бъдат сами. Те са независими зодии, мислители, ценят собственото си пространство повече от всичко. Не държат да живеят с някого и да споделят всичко. Вместо да губят време с любовни драми, предпочитат да се фокусират над идеите си, социални каузи, нов проект. Любовта не им е приоритет.

Стрелец

Тези зодии предпочитат приключенията пред отдадеността. Връзките, особено дългосрочни, им се виждат като нещо, което ги ограничава. Най-много им харесва да са свободни, да изследват света, да се забавляват, да се отдадат на нови преживявания, общуване с непознати, а не на нещо, което ги спира. Ще приемат партньор, само ако не е ревнив и също е отдаден на тръпката.

Тагове:

зодии зодиакални знаци астрология зодии в любовта
