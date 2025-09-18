Зодиите, които предпочитат да са необвързани

Някои зодии копнеят за сериозна връзка, дълбоки отношения, създаване на семейство, изграждане на дом. Но на други просто не им е до дългосрочна връзка. Обичат си свободата, не могат да останат верни, предпочитат да флиртуват. Ето кои са те, според "Times Of India".

Водолей

Водолеите нямат нищо против това да бъдат сами. Те са независими зодии, мислители, ценят собственото си пространство повече от всичко. Не държат да живеят с някого и да споделят всичко. Вместо да губят време с любовни драми, предпочитат да се фокусират над идеите си, социални каузи, нов проект. Любовта не им е приоритет.

Стрелец

Тези зодии предпочитат приключенията пред отдадеността. Връзките, особено дългосрочни, им се виждат като нещо, което ги ограничава. Най-много им харесва да са свободни, да изследват света, да се забавляват, да се отдадат на нови преживявания, общуване с непознати, а не на нещо, което ги спира. Ще приемат партньор, само ако не е ревнив и също е отдаден на тръпката.

