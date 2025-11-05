Заради отсъствието ѝ от премиерата на "Злосторница: Част 2": Фенове скочиха на Ариана Гранде

Ариана Гранде се обърна към феновете си, след като някои от тях я обвиниха, че е пропуснала премиерата на филма „Злосторница: Част 2“ („Wicked: For Good“) в Бразилия.

Поп звездата публикува изявление в Instagram Story във вторник, в което обясни защо не е успяла да присъства на събитието в Сао Пауло – причината се оказа технически проблем с нейния полет.

„Моля ви, не ни пожелавайте опасни неща. Направихме абсолютно всичко, което можахме, и ви обещавам, че никой не е по-разстроен от мен… колкото и да сте разочаровани или ядосани, моля ви, не ни пожелавайте зло и не си мислете, че не сме се опитали“, написа Ариана.

Певицата поясни, че не е имала възможност да отпътува по-рано, тъй като е снимала новия си филм „Focker-in-Law“ до 31 октомври, а след това е имала други служебни ангажименти през уикенда.

„Очаквах този момент от година. Обичам Бразилия — винаги съм я обичала и винаги ще я обичам“, добави тя.

Малко по-рано през деня Гранде вече беше съобщила в Instagram, че няма да успее да пристигне, след като самолетът ѝ е бил спрян заради необходима техническа поддръжка.

„Преди няколко часа моят екип и аз трябваше да слезем от самолета, защото трябваше да извършат ремонт поради проблем със сигурността. Полетът нямаше как да излети отново преди сутринта, което прави невъзможно да стигнем навреме за премиерата“, написа тя.

Ариана допълни, че тя и екипът ѝ, както и студиото Universal, са опитали буквално всичко, за да намерят алтернатива: „Претърсихме всякакви варианти — нощни, сутрешни, с прекачвания, търговски и частни полети — но просто нямаше нито един, който да ни закара навреме.“

„Сърцето ми е разбито, че не мога да бъда там с вас. Опитахме абсолютно всичко и се извинявам от цялото си сърце“, написа още певицата, като призова феновете да подкрепят колегите ѝ, които са успели да присъстват.

„Злосторница: Част 2“ е дългоочакваното продължение на „Злосторница“, което излезе миналата година и донесе на Ариана Гранде и Синтия Ериво номинации за „Оскар“ за ролите им съответно на Глинда и Елфаба.

В новия филм Елфаба е прокудена и демонизирана като Злата вещица от Запад, докато Глинда се радва на слава и признание в Изумрудения град. Когато разгневена тълпа се обединява, за да унищожи Елфаба, двете трябва отново да се съюзят, за да променят съдбата си завинаги.

Във филма се завръщат още Джонатан Бейли като Фиеро, Джеф Голдблум като Магьосникът от Оз, Мишел Йео като мадам Морибъл и Мариса Боуд като Несароза.

Премиерата на „Злосторница: Част 2“ ще се състои на 21 ноември, пише The Independent.