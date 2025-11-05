IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 91

Иззеха над 100 000 къса цигари край Никопол

Те са установени в два автомобила, движещи се в района на Ферибот Никопол

05.11.2025 | 17:22 ч. 0
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

102 500 къса цигари задържаха митническите служители от ТД Митница Русе при две проверки, съобщиха от Агенция "Митници".

На 31 октомври служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ при ТД Митница Русе селектират за проверка два автомобила, движещи се в района на Ферибот Никопол. По време на контролните действия служителите откриват общо 5125 кутии цигари, укрити във фабричните кухини на двете превозни средства.

Тютюневите изделия са били с чужд бандерол и съгласно Наказателния кодекс държането им е престъпление.

Митническите служители са уведомили незабавно разследващите органи за случая. По описа на ТД Митница Русе са образувани досъдебни производства срещу водачите на двата автомобила. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Никопол контрабандни цигари Агенция Митници митничари
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem