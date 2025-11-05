Иззеха над 100 000 къса цигари край Никопол

102 500 къса цигари задържаха митническите служители от ТД Митница Русе при две проверки, съобщиха от Агенция "Митници".
На 31 октомври служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ при ТД Митница Русе селектират за проверка два автомобила, движещи се в района на Ферибот Никопол. По време на контролните действия служителите откриват общо 5125 кутии цигари, укрити във фабричните кухини на двете превозни средства.
Тютюневите изделия са били с чужд бандерол и съгласно Наказателния кодекс държането им е престъпление.
Митническите служители са уведомили незабавно разследващите органи за случая. По описа на ТД Митница Русе са образувани досъдебни производства срещу водачите на двата автомобила.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.