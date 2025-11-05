Пълнолунието в Телец на 5 ноември ни носи нови възможности

На 5 ноември ни очаква супер пълнолуние в знака на зодия Телец. То ни кани да се съсредоточим върху заземяването сред промените, които се случват както вътрешно, така и външно.

Това супер пълнолуние е най-яркото и най-близко до Земята през 2025 г.. Луната изглежда по-голяма, по-пълна и по-сияйна от всеки друг път през годината. Усилената ѝ светлина увеличава както красотата, така и интензивността на нашия вътрешен свят, засилвайки емоциите и задълбочавайки призива да се свържем отново с това, което наистина ни поддържа.

Според западни астролози, това е второто от трилогията супер пълнолуния, което ще се разгърне до края на календарната година. Супер пълнолунията се случват, когато Луната достигне най-близката си точка до Земята в орбитата си, и поради тази причина се усещат по-интензивно.

Супер пълнолунието в Телец е особено важно за хора, родени с лични позиции във фиксираните зодиакални знаци Телец, Лъв, Скорпион и Водолей. Това лунно събитие може да доведе до значителни промени в живота им и да ги разтърси от самодоволство или застой. Може да се наложи да се освободят от привързаности, които не подкрепят растежа им, и да намерят нови начини за създаване на стабилност и сигурност, преди всичко в себе си.

Пълнолунието в Телец е за да се научим кога да се откажем

Пълнолунията в астрологията са моменти на кулминация и завършване. Когато Слънцето напълно освети повърхността на Луната, имаме възможност да видим по-ясно какво се движи във вътрешния ни свят. Пълнолунията извеждат емоциите ни на преден план и ни предлагат да се свържем с тях съзнателно, вместо да им позволяваме да поемат контрол над нас.

Източник: Пълнолуние в Телец на 5 ноември –сайтът бави ли портал към изобилие и сбъдване на желания