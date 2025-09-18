Марс преминава през Везни: Какво да очаквате от този огнен транзит

Време е да се стегнете, тъй като Марс навлезе в знака Везни и ще остане там до 27 октомври 2025 г. Това не е тих транзит. Марс е огнен, нетърпелив и смел, докато Везни представлява баланс, справедливост и взаимоотношения.

Само си представете триенето, бързите решения и екстремните реакции, които се сблъскват с тази енергия. Някои знаци ще усетят това в любовта; други ще го усетят в работата или във финансовите въпроси. Този период изпробва контрола, но тласка човек към действие във всички области, където е бил заседнал.

Ето какво е вероятно да преживее всеки зодиакален знак с Марс във Везни и за какво да внимава:

Овен

Пребиваването на Марс във вашата зона на взаимоотношенията може бързо да влоши нещата. Ако сте женени или в обвързана връзка, малките неща могат да доведат до спорове, а тестът е контролът. Затова говорете по-малко и слушайте повече. Необвързаните може да срещнат неустоим човек, който е просто твърде страстен. Сътрудничеството в работата може да бъде напрегнато, докато сделките също могат да бъдат бързи. Използвайте това време, за да видите кой е истински за вас и кой изтощава енергията ви. Марс наистина може да ви тласне към вземане на тежки решения относно обвързване или раздяла. Отделете време, за да вземете решения по въпросите, но не избягвайте и тези проблеми.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg