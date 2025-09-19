Моделът Бела Хадид е в болница

Бела Хадид сподели поредица от снимки, на които се вижда как лежи в болнично легло, закачена на множество системи, които предизвикаха веднага вълна от съчувствие от феновете ѝ.
„Съжалявам, че винаги изчезвам, обичам ви, хора“, написа 28-годишният модел в Instagram.
На кадрите тя е в болнична стая – гушната до малък плетен ангел, хапва парче пица, наслаждава се на залеза и на дъгата, която се вижда от прозореца ѝ. Включила е и снимки от болничната градина, моменти с приятели и семейството си, които я посещават и играят карти с нея. Последният кадър я показва седнала в ъгъла на асансьор, с мокра коса, с чаша кафе в ръка.
Сестра ѝ Джиджи написа: „Обичам те! Надявам се скоро да се почувстваш толкова силна и добре, колкото заслужаваш!“
А актрисата Ники Рийд, съпругата на Иън Сомърхолдър, също ѝ изпрати „любов, светлина и позитивни мисли“.
Въпреки че Бела не уточни причината за настоящия си престой в болница, миналата година тя обяви, че е „най-после здрава“ след повече от 100 дни лечение на лаймска болест, хронични състояния и съпътстващи инфекции, след почти 15 години „невидимо страдание“.
„Малката "аз", която страдаше, би била толкова горда от порасналата "аз", че не се отказа от себе си“, написа тогава в трогателен пост.
Тя благодари и на майка си, че е пазила всички медицински документи, била до нея, закриляла я и най-вече – вярвала в нея през всичките години.
Бела бе диагностицирана с лаймска болест още през 2012 г., заедно с майка си Йоланда и по-малкия си брат Анвар.
През 2016 г. моделът за първи път говори пред People за това как болестта ѝ се отразява на кариерата: „Животът не винаги е това, което изглежда отвън. Най-трудното е да бъдеш съден по начина, по който изглеждаш, а не по начина, по който се чувстваш.“
Сега именно Йоланда Хадид разкри още повече за мъките на дъщеря си. На 18 септември, 61-годишната звезда от "Real Housewives of Beverly Hills" публикува серия от снимки на Бела в болница и написа емоционално признание.
„Както ще разберете, да гледам как моята Бела страда в тишина, разкъса най-дълбоката сърцевина на безсилието в мен. Невидимото увреждане на хроничната неврологична Лаймска болест е трудно за обяснение и разбиране. Опитвам се да давам пример, борейки се с този проблем, но собствената ми болка не може да се сравни с това да гледам как бебето ми страда“, сподели тя.
За дъщеря си Бела тя няма друго определение освен „воин“, който преминава през „непознат ад“, но продължава да се бори.
