Мики Рурк е неузнаваем, събира пари от фенове, за да си плати наема СНИМКИ

Мики Рурк е прибегнал до помощ от феновете си, за да избегне изгонване от дома си, след като е натрупал почти 60 000 долара неплатен наем.

Миналия месец 73-годишният актьор и бивш кечист е получил официално уведомление да плати 59 100 долара просрочен наем или да освободи имота си в Лос Анджелис в рамките на три дни. Вместо това Рурк се е обърнал към феновете си с молба за помощ чрез кампания в GoFundMe.

Кампанията е организирана от Лия-Джоел Джоунс, негова приятелка и част от мениджърския му екип, като стартира в неделя, 4 януари, под заглавие "Помогнете на Мики Рурк да остане в дома си". Целта е да бъдат събрани 100 000 долара, като през първите шест часа са постъпили малко над 1 500 долара.

"Мики Рурк в момента е изправен пред изключително трудна и спешна ситуация - съществува реален риск да бъде изгонен от дома си. Животът невинаги се движи по права линия и въпреки всичко, което Мики е дал чрез работата и живота си, той сега преминава през тежък финансов момент, който поставя жилището му под заплаха", се казва в описанието.

В текста се уточнява, че кампанията е създадена с пълното съгласие на актьора и има за цел да покрие спешни разходи, свързани с жилището, за да бъде предотвратено изгонването.

"Целта е да осигурим на Мики малко стабилност и спокойствие в този изключително стресиращ период, за да може да остане в дома си и да стъпи отново на краката си", допълват организаторите, цитирани от People.

В разговор с The Hollywood Reporter Джоунс коментира, че Рурк преживява много тежък момент и че е било изключително трогателно да види колко хора искат да му помогнат.

Според съдебни документи, с които People разполага, на 18 декември Рурк е бил официално уведомен да плати дължимата сума на наемодателя си Ерик Голди или да напусне имота. Уведомлението е било залепено на адреса и изпратено по пощата, тъй като актьорът не е бил открит на място. В жалбата се посочва, че той не е изпълнил изискванията в посочения срок.

Имотът представлява къща с три спални и площ около 150 квадратни метра. Рурк е подписал договора за наем през март 2025 г. при месечен наем от 5 200 долара, който по-късно е бил увеличен на 7 000 долара. Освен просрочения наем, наемодателят настоява и за покриване на адвокатските разходи, както и за прекратяване на договора.

Актьорът започва да живее в имота малко преди да предприеме съдебни действия срещу "Биг Брадър UK" (Celebrity Big Brother UK) заради заплащането му след скандалното му напускане на шоуто през април 2025 година. Тогава мениджърката му Кимбърли Хайнс заяви, че продукцията го е унизила публично и е отказала да му изплати дължимото, въпреки че е знаела, че присъствието му ще бъде "експлозивно, противоречиво и приковаващо вниманието".

Междувременно в последни кадри, уловени и разпространени от таблоидите, Мики Рурк изглежда почти неузнаваем - без характерната си коса и с меко казано уморено изражение, което само доказва, че наистина е имал една тежка 2025 година.