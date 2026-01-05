Богдана Панайотова: Оказа се, че съм неудобна за всички

Жалба на "Артекс" до кмета е причината за исканата оставка на главния архитект на София Богдана Панайотова, съобщи самата тя в интервю пред БНР.

В предаването "12+3" Панайотова коментира работата си като главен архитект на София и причините за разрива между нея и кмета Васил Терзиев. Припомняме, че градоначалникът поиска оставката ѝ преди два месеца.

"Никога не съм изпълнявала нещо по поръка на някого - законно или незаконно, никога никой не ми е повлиял. Но пък има инвеститори, които са пуснали жалбите до кмета и по които той е поел ангажименти да се освободи от мен", коментира арх. Панайотова.

"Не знам защо не се създаде наредба за зелената система, не се създаде наредба за трафика? Защото на всички им е по-удобно да бъде така, в интерес и на корупцията, която я има навсякъде. Не съм за тази администрация, опитах се да направя нещо докрай и в продължение на година, ако съм имала други мотиви, с влизането ми в администрация е щяло да бъде ясно на всички. Очевидно съм нямала", каза още бившият главен архитект на столицата.

"След като се оказа, че съм неудобна за всички, няма как да продължавам и да правя нещо, което е правено в миналото, хора освободени или дисциплинарно уволнени и софиянци по този начин са им плащали от 4 до 6 заплати, за хора, които не знаят. Не мисля, че е редно парите за данъци да отиват в грешни заплати. Тръгвам си сега, за да не предизвиквам спечелено дело в съда за дисциплинарно уволнение, което ще струва на софиянци шест мои месечни заплати", каза още арх. Панайотова.

Според нея обвиненията по неин адрес преди Коледа не са писани от кмета Васил Терзиев, "а негови съветници с консултантски договори и външни съветници, които не са запознати с реалната администрация в Столична община".

По думите ѝ това са написани неща от PR-ри, които не са били наясно с работата ѝ. Панайотова добави, че “за всичко има факти и доказателства”.

“Доволна съм, че пробвах наново. Личното ми убеждение е, че България, държава, община и политиците не са узрели да искат да се спрат корупционните модели и да има ясни правила, реална конкуренция и да имаме светско бъдеще”, каза в заключение Панайотова.