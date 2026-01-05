Вашите сигнали: Всички столични квартали преливат с боклуци

Въпреки обещанията, проблемът с извозването на сметта в столицата не е решен, както става ясно от изпратените сигнали в платформата на Helpbook.info.

В кварталите „Редута“ и „Гео Милев“ кофите преливат от седмици. Боклукът бил събран едва два пъти през месец декември и от тогава никой не е минавал. https://helpbook.info/signal/view/6506

Отново получихме оплакване от същия потребител на връх Нова година, че положението се влошава, въпреки че на някои от съседните улици кофите се изпразват избирателно: „Качеството на въздуха се влошава поради тази причина! Има много малки деца и възрастни хора в квартала! Това е безумие и абсолютна липса на информация защо спряха да събират боклука!?“. https://helpbook.info/signal/view/6510

В кв. "Левски" нещата са още по-трагични: „Кофите за боклук не са изхвърляни от 24 ноември. Това докога ще продължава?

Моля за незабавни действия по почистване или възстановяване на парите, заплатени за такса смет, предвид че сами извозваме чувалите до съседни райони, защото в нашия не се чисти и е ад. В очакване на отговор съм как по медиите общината се справя добре, а тя изобщо не се справя? Докога да търпим мърсотията и бездействието?“ https://helpbook.info/signal/view/6509

Получихме сигнал от кв. "Младост" по подобен повод: „Заради нехайството на някои съграждани, които си изхвърлят стари вещи след ремонт, ние стотици съседи ежедневно се чувстваме като в гето. И какво от това, че живущите в нашият вход със собствени средства си облагородяваме пространството наоколо- принудени сме да крачим край сметища. Коледа мина сред боклуци. Не знам към кого да се обръщаме вече за контрол, ние не сме виновни и плащаме данък смет. Почистваме си дребните отпадъци, но не можем да вдигаме тежести. Моля за съдействие за почистване на района.“ https://helpbook.info/signal/view/6507

Пристигна и сигнал от „Манастирски ливади“, където заради нов строеж било засипано дере, изградено като път: „След проблемите с Елените, би трябвало засипването на дерета да бъде забранено.“ https://helpbook.info/signal/view/6508

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.