Тенденции при маникюра за есента

Есента е на прага ни. Известно е, че с новия сезон винаги се появяват и нови тенденции в света на модата и красотата. Маникюрът е много важна част от визията на дамите и затова редовно следим какво е модерно там. Ето и кои ще са хитовите маникюри за есенния сезон, според "Teen Vogue".

Тъмносиньо

С по-студените и хладни месеци, започваме редовно да залагаме на по-тъмни или земни нюанси. Но този път не на шоколадово кафяво, тъмнооранжево или виненочервено - които се свързват с есента. А на винаги актуалното и забележително тъмносиньо. Този тип нокти станаха модерни още миналата зима и през тази есен се завръщат. Стоят елегантно, стилно, а в същото време изпъкват. Този тъмен цвят напомня на мистичните и зловещи вибрации на есента, в тон са с полумрака на сезона.

Нокти на точки

Дрехите, аксесоари и обувки на точки превзеха пролетта и лятото. Имаше и такива маникюри, но сега трендът напълно завладява именно ноктите. Може да се разделите с летните дрехи на точки, но задължително си направете маникюр на точки, за да сте в крак с тенденциите. Залагайте на класиката - черен фон и бели точки, или обратното. Но може да пробвате още кафява основа със сини точки, както и розова основа с оранжеви точки.

Сивозелено

Един изключително интересен цвят, който винаги ще е отличаващ се. Традиционно оранжевото и кафявото са на почит през есента и ги виждаме навсякъде. Но и зеленото заслужава място на модния подиум - особено този любопитен нюанс. Сивозеленото е земен тон, не прекалено крещящ, стои много шик и елегантно. Напомня на прехода от лято към есен, на промените в природата и винаги се забелязвате с такъв маникюр.

