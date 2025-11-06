Напрежение между Терзиев и главния архитект: Исканата оставка звучи като прищявка

Нямам никаква идея за други мотиви, освен това, което чета във Фейсбук. СМС-ът беше пределно кратък, за да мога и от там да търся мотиви. По никакъв начин до момента в разговор не сме имали конфликт за никакъв служебен казус, заяви пред БНР главният архитект на Столична община Богдана Панайотова, на която вчера кметът на София Васил Терзиев поиска оставката.

От мотивите му стана ясно, че този ход е свързан с проблеми и спънки от страна на главния архитект покрай изготвянето на новата структура на общината. Тя предвижда градоустройството и планирането, както и експертите, които отговарят за това, да преминат от главния архитект към нов зам.-кмет на Столична община.

Вчера тя изказа мнение, че кметът е иззел функциите на главния архитект по Закона за устройството на територията.

"Това не са изземване на функции. Това са права по закон - кметът на Столична община и Общинският съвет одобряват всички градоустройствени планове. Няма нищо лошо в това. От февруари е заповедта - тогава съм подкрепяла идеята и дори инициативата е била моя. Винаги съм била против това властта да е концентрирана в един човек и той много добре знае, че това е и моята идея, и моята визия. Не виждам по какъв начин съм променила, имам влияние и начин да променя закони, да променя това, че е така - градоустройството е в правомощията на Общински съвет и кмет".

Арх. Панайотова отказва да подаде оставка, защото не вижда мотиви

"Не е ли несериозно при публичен конкурс по Закона за държавния служител и по друг специален закон някой да ти иска оставката без никакви мотиви. Като прищявка звучи. Няма никакви основания. С нетърпение очаквам да изляза от болница, да съм здрава и да застана очи в очи. Не обичам със СМС да се изказват толкова важни неща, които не са отношения само между двама души, а става въпрос за управленски решения и такива, с които може да пострада и една администрация. Очаквам завръщането му от Бразилия, очаквам моето оздравяване и с най-голямо нетърпение ще предизвикам и ще искам да се срещнем и да говорим".

"Не съм политик. Не е начинът с оставки да се прекратяват взаимоотношения с един държавен служител по този начин", категорична бе тя.

"Стопирахме небостъргача. Стопирахме един огромен градоустройствен започващ процес, който е до река Драгалевска, с 4 небостъргача - 75-метрови кули. Всичко, което правя, е да спазвам правилата. Има много връщани проекти, има мотивирани откази. Това не е публично, но това се прави", коментира арх. Панайотова относно работата си.

Общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев беше един от хората, които се противопостави на избора на арх. Панайотова за главен архитект. По думите му тогава всички са знаели кой ще спечели конкурса. Нейното назначаване е станало причината "Спаси София" да напусне коалицията в Общината, подчерта Бонев. Той смята, че Васил Терзиев е станал кмет, благодарение на "Спаси София".

Според общинския съветник политическата отговорност за назначаването на Богдана Панайотова трябва да понесе кметът.