Том Холанд пострада при снимки на "Спайдърмен", имал мозъчно сътресение

Ударил лошо главата си

24.09.2025 | 04:00 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Том Холанд е бил приет по спешност в болница. Това се случило заради инцидент на снимачната площадка на "Спайдърмен: Чисто нов ден". Каскада не се е развила по начина, по който трябва и 29-годишният актьор контузил главата си при падане.

Той бил приет в болница с мозъчно сътресение на 19-и септември, съобщават от "Mirror".

Жена, която е дубльор, също е била откарана с линейка в болница. Снимките на филма са спрени засега.

Може да са на пауза със седмици, тъй като ще се чака главният актьор да се възстанови.

звезди Том Холанд Спайдърмен снимки глава контузия болница мозъчно сътресение
