Том Холанд пострада при снимки на "Спайдърмен", имал мозъчно сътресение

Том Холанд е бил приет по спешност в болница. Това се случило заради инцидент на снимачната площадка на "Спайдърмен: Чисто нов ден". Каскада не се е развила по начина, по който трябва и 29-годишният актьор контузил главата си при падане.
Той бил приет в болница с мозъчно сътресение на 19-и септември, съобщават от "Mirror".
Жена, която е дубльор, също е била откарана с линейка в болница. Снимките на филма са спрени засега.
Може да са на пауза със седмици, тъй като ще се чака главният актьор да се възстанови.
Още за състоянието му четете в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.