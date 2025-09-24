Кайли Дженър като Барби - по латексов сутиен

Кайли Дженър за пореден път разгорещи страстите в социалните мрежи. В края на миналата седмица 28-годишната риалити звезда публикува нова доза горещи кадри в Instagram. Тя е с кукленска или Барби визия.
Брюнетката позира по изрязан латексов сутиен и дълга латексова пола в бонбонено розово.
Едрогърдата звезда омайва с формата си и почитателите ѝ са впечатлени от визията ѝ. Тя е с пусната коса и нежен розов грим.
"Принцеса", написала е Кайли към кадрите.
Както винаги, риалити звездата събра много комплименти.
Още по темата и снимките вижте в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.