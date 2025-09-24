IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Кайли Дженър като Барби - по латексов сутиен

Звездата със секси розов тоалет

24.09.2025 | 00:25 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кайли Дженър за пореден път разгорещи страстите в социалните мрежи. В края на миналата седмица 28-годишната риалити звезда публикува нова доза горещи кадри в Instagram. Тя е с кукленска или Барби визия.

Брюнетката позира по изрязан латексов сутиен и дълга латексова пола в бонбонено розово.

Едрогърдата звезда омайва с формата си и почитателите ѝ са впечатлени от визията ѝ. Тя е с пусната коса и нежен розов грим.

"Принцеса", написала е Кайли към кадрите.

Както винаги, риалити звездата събра много комплименти.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Кайли Дженър визия Барби розов сутиен
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem