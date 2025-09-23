Тенденции при чантите за есента

Есента вече е при нас. Със захлаждането на времето и промените в природата, при нас идват и нови тенденции в модния свят. Чантите са ключов елемент от визията на всяка жена. Кои са най-модерните чанти тази есен? Вижте прогнозата на американския "Cosmopolitan".

Кожени чанти

Класика в жанра! Не излизат от мода и винаги стоят ефектно. Освен това, пасват страхотно на есента, когато редовно носим и кожени якета, шлифери, шапки. Задължително може да се сдобиете с няколко кожени чанти през тази есен - черна, червена, кафява, сива, синя и т.н. Нека те са със сурови силуети, с набрани мотиви, с много джобове. Така постигате леко гръндж визия, но сте и стилни.

Чанти с колан

Те се завърнаха преди година-две, и остават голям хит на пазара. И през тази есен ще сте много модерни, ако заложите на чанти с колани. Може да е малка чантичка с масивен, голям колан отпред. Може пък да си купите голяма чанта с тънко коланче, което изглежда изискано. Просто чантите с колани ще са навсякъде през сезона.

