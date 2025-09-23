Легендите от Iron Maiden ще покорят българската сцена с хитовете от ранните години на групата

Легендарните Iron Maiden обявиха нова дата от юбилейното си двугодишно турне "Run For Your Lives" – на 26 май 2026 г. бандата ще изнесе концерт на националния стадион „Васил Левски“ в София. Турнето е по повод 50-годишнината на групата и ще бъде изцяло посветено на ранните ѝ години: сетлистът обхваща периода от дебютния албум "Iron Maiden" (1980) до "Fear of the Dark" (1992).

Феновете ще чуят на живо песни от епохата, в която Maiden създават своите най-емблематични албуми като „Killers“, „The Number of the Beast“, „Piece of Mind“, „Powerslave“, „Somewhere in Time“, „Seventh Son of a Seventh Son“ и „No Prayer for the Dying“.

Към събитието в София ще се присъедини и Eddie’s Official Pop-Up Dive Bar с Trooper Beer, Darkest Red Wine и ексклузивен мърчандайз.

Турнето е насочено към всички, които са израснали с музиката на Iron Maiden. Песни като „Hallowed Be Thy Name“, „The Trooper“, „2 Minutes to Midnight“, „Wasted Years“ и „Fear of the Dark“ ще прозвучат на живо в сърцето на София в началото на лято 2026 година.