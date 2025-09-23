Гуна Иванова с нов прочит на песента "Горд орел"

Фолклорната изпълнителка Гуна Иванова представи нов прочит на видеоклипа към "Горд орел" - песен с лично и емоционално значение за нея.

Новият аранжимент е дело на Валери Димчев, а музиката и текстът са народни.

"Тази песен я записах преди 10 години по поръчка на мой приятел, който се занимава със земеделие. Ковид ни отне много хора около нас, отне ми и този човек. Една година отидох в неговото село Търнава и ни покани в къщата си. Видях орел тук, орел там - като божество е за него", сподели Гуна Иванова.

Тя снима клипа отново по желание на нейния покоен приятел.

"Веднага се съгласих на песента. Текстът има много послания. Тази пролет бях поканена в село Царевец. Изпях песента в памет на моя приятел. Погледнах към небето и видях как над мен кръжи орел", допълни певицата за Bulgaria ON AIR.

Внучките на Иванова ревностно слушат съветите ѝ.

"Ако нещо не ми хареса, им попарвам крилата. Те умело четат между редовете и правят необходимото. Имам много концерти в страната, не обичам предварително да ги обявявам. Златната съставка е да стигнеш до сърцето на човека", посочи гостът.

Гледайте целия разговор във видеото.