"Лекарството" на Майли Сайръс...е градинарството

Майли Сайръс разкрива страстта си към градинарството и как то ѝ помага да поддържа една важна практика в живота си.

32-годишната певица на "Jaded" говори открито пред Памела Андерсън за новия брой на CR Fashion Book, като признава, че "много личният процес" на грижата за градината ѝ е ключов за поддържането на трезвия ѝ начин на живот.

"Градинарството е нещо, което правиш за себе си. Когато сме споделяли толкова много от себе си, онези малки, ценни моменти с нещо просто – като да сложиш семенце в земята и да се грижиш за него – се превръщат в изключително личен процес", казва Сайръс в интервюто, публикувано на 22 септември.

Тя допълва, че градинарството е оказало дълбоко позитивно влияние върху нея, превръщайки се в "лекарство" по пътя ѝ към трезвеност.

"Това е лекарството, което ме държи стъпила на земята в трезвия ми начин на живот. То е част от една практика – както може да е йогата: да излезеш сред природата, да правиш нещо с ръцете си, да имаш творчески израз, който няма нищо общо с известността или успеха", обяснява тя.

Майли признава, че е истинска радост да видиш как семената, които си засадил, се превръщат в цветя. По думите ѝ, за това да започне да го прави в собствения си дом я е вдъхновил фотографът Вият Мохиндра.

"Направих го на един хълм преди време. Заминавах на турне и просто разпръснах семена с мисълта, че може би, когато се върна, ще се е случила някаква магия. И наистина стана", споделя тя.

За Мохиндра добавя: „Той също хвърли семена и се кълна, че нищо нямаше да се случи без него. Когато се прибрах, имаше 10 000 маргаритки. И си казах: "Откъде се появиха 40 вида рози в задния ми двор? Ние дори не сме хвърляли семена за тях." Върнах се и целият ми хълм изглеждаше като приказна градина на принцеса.“

Сайръс отдава заслуга и на майка си, Тиш Сайръс, която още в детството ѝ винаги е държала растения у дома.

„Баща ми все казваше, че къщата ни изглежда като дом за възрастни хора, защото майка ми имаше цветя във всяка стая – това беше много по ’90-тарски, с цялата тая ароматизирана суха украса. Мама винаги обичаше цветята, винаги ги имаше около нас. Но беше просто градинарство“, спомня си певицата.

По време на пандемията от COVID-19 майка ѝ се е превърнала в „невероятен градинар“ и е открила уникални способности.

„Едно растение може да е било мъртво цяла година, а тя го връща към живот,“ казва изпълнителката на „Something Beautiful“.

Майли, която е трезва от 2019 г., наскоро призна, че именно поддържането на този начин на живот е сред причините вече да няма желание да тръгва на турнета.

„Имам физическата възможност и шанса да обикалям, но просто нямам желание“, каза тя в интервю за „Good Morning America“, излъчено във вторник, 15 юли. „Има артисти като Принс, които вече не са сред нас, а са живели живот с изключително високо напрежение по време на турнета. Много е трудно да поддържаш трезвеност на път, а това е изключително важен стълб на стабилността в живота ми“, добавя тя, цитирана от People.