Експерт по здравословно хранене: Една диета помага на едни, на други - не

Експертът по здравословно хранене и инфлуенсър Христо Мутов е автор на книги, с които ни учи как да се храним и да отслабнем без гладуване.

"Възможно е да отслабнем без да гладуваме. Не е задължително да се тренира, но колкото по-голяма активност имаме, толкова по-добре за здравето. Ще можем да приемаме и повече храна", сподели Мутов пред "България сутрин".

Според инфлуенсърът най-важно е балансираното хранене и как се комбинира храната. "Отговорността е изключително голяма, тъй като говоря за здравословно хранене, не съм инфлуенсър, който говори за дрехи. Казвам само неща, които са научно доказани. Не е задължително да се закусва, но е хубаво”, добави Мутов и препоръча за закуска да се похапват яйца под всякаква форма.

Експертът препоръча и да се четат етикетите на продуктите, но да не се вглъбяваме в постоянно смятане на калории.

"Най-интересно на хората е да гледат рецепти и то на типичните български ястия. От 3 до 5 хранения на ден е оптимално. Няма проблем да се храним след 21 часа, стига да не се тъпчем. Не е проблем час-два преди да легнем да хапнем", на мнение е инфлуенсърът.

Мутов добави, че хората следват модни диети постоянно и се чудят защо те не им помагат.

"Нормално е една диета да помогне на едни, а на други - не. Наблягам не толкова на килограмите и визията, а как се чувства човекът. Ниският процент подкожни мазнини, който хората виждат в моделите, е нездравословен и не може да се поддържа", коментира експертът по здравословно хранене пред Bulgaria ON AIR.

