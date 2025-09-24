IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 52

10 неща, които не знаете за "Гозбата на България"

24.09.2025 | 14:08 ч. 1
10 неща, които не знаете за "Гозбата на България"

1.     Кулинарното риалити е оригинален български формат, създаден през 2018 г., като  реализацията му е забавена заради пандемията от Ковид.

2.     Първите водещи, избрани след кастинг са Патрисия Господинова и Евгени Коцев, а сезон 1 се излъчва изцяло онлайн.

3.     Пилотният епизод на ‘’Гозбата на България’’ е заснет в село Кърпачево при домакините ни Димана и Орхан, а първата сготвена рецепта е пълнена тиква със свинско и зеле.

4.     Интересното е, че водещите не знаят точно къде отиват и с кого ще готвят . Те имат право на 3 въпроса за всяка рецепта и не знаят точните пропорции за ястията. Дадена им е пълна свобода при повторението на рецептите на домакините. Импровизацията е желана, а забавните моменти търсени. Всичко е такова, каквото го вижда зрителят- без повторения и прикриване на грешки.

5.     Местното жури се състои обикновено от трима души, които не знаят кой отбор кое ястие е приготвил.

6.     Двойките водещи могат да бъдат размествани,  като може да видите рецепти, сготвени съвместно с местни асистенти.

7.     В ‘’Гозбата на България’’ за първи път в българския телевизионен ефир се готви във влак. Това се случи в Родопската теснолинейка по маршрут Септември- Добринище.

8.     В предаването каним популярни гост-готвачи баба Дешка и Шеф Александър Китанов, които участват в различни епизод, за да помагат на отбора на водещите или на домакините.

9.     Най-далечната точка, в която предаването е гостувало е село Дуранкулак, област Шабла.

10.      Загубилият отбор трябва да изпълни забавно наказание. Случвало се е да скачат в басейн, да играят Дунавско хоро, да копаят картофи, да подреждат детска стая и т.н.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem