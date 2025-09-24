10 неща, които не знаете за "Гозбата на България"

1. Кулинарното риалити е оригинален български формат, създаден през 2018 г., като реализацията му е забавена заради пандемията от Ковид.

2. Първите водещи, избрани след кастинг са Патрисия Господинова и Евгени Коцев, а сезон 1 се излъчва изцяло онлайн.

3. Пилотният епизод на ‘’Гозбата на България’’ е заснет в село Кърпачево при домакините ни Димана и Орхан, а първата сготвена рецепта е пълнена тиква със свинско и зеле.

4. Интересното е, че водещите не знаят точно къде отиват и с кого ще готвят . Те имат право на 3 въпроса за всяка рецепта и не знаят точните пропорции за ястията. Дадена им е пълна свобода при повторението на рецептите на домакините. Импровизацията е желана, а забавните моменти търсени. Всичко е такова, каквото го вижда зрителят- без повторения и прикриване на грешки.

5. Местното жури се състои обикновено от трима души, които не знаят кой отбор кое ястие е приготвил.

6. Двойките водещи могат да бъдат размествани, като може да видите рецепти, сготвени съвместно с местни асистенти.

7. В ‘’Гозбата на България’’ за първи път в българския телевизионен ефир се готви във влак. Това се случи в Родопската теснолинейка по маршрут Септември- Добринище.

8. В предаването каним популярни гост-готвачи баба Дешка и Шеф Александър Китанов, които участват в различни епизод, за да помагат на отбора на водещите или на домакините.

9. Най-далечната точка, в която предаването е гостувало е село Дуранкулак, област Шабла.

10. Загубилият отбор трябва да изпълни забавно наказание. Случвало се е да скачат в басейн, да играят Дунавско хоро, да копаят картофи, да подреждат детска стая и т.н.