"Врътката" - песен превенция за хазартната зависимост

Колко опасна е хазартната зависимост - това ни казват и показват изпълнителят Моисей и психологът д-р Десислава Безинска-Шеинкова с новата си песен - "Врътката".
"От доста години работя с хора с хазартна зависимост. Най-голямото предизвикателство е да стигнем до младите. Търсех вариантите как да стигнем до тях. Те в повечето случаи слушат музика и се появи Моисей с идеята да направим песен превенция", каза д-р Безинска-Шеинкова.
Моисей сподели в предаването "България сутрин", че песента за него е била голямо предизвикателство, защото повече обича да пише за любовта.
Психологът подчерта, че идеята им е била да покажат, че хазартът не е безопасен.
"Една врътка може да е разликата между нормалния живот и живота със зависимост, който да доведе до разрухата на семейства", заяви тя пред Bulgaria ON AIR.
"Изключително съм изненадан от нея, от работата в студиото и на снимачната площадка. И двамата не сме професионални актьори. Идеята беше да го заснемем в рамките на един ден. Не сме имали репетиция на сценария. Имаше доста повторения на някои сцени", разкри Моисей.
