IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

"Врътката" - песен превенция за хазартната зависимост

Изпълнителят Моисей и психологът д-р Десислава Безинска-Шеинкова

24.09.2025 | 23:30 ч. 0

Колко опасна е хазартната зависимост - това ни казват и показват изпълнителят Моисей и психологът д-р Десислава Безинска-Шеинкова с новата си песен - "Врътката".

"От доста години работя с хора с хазартна зависимост. Най-голямото предизвикателство е да стигнем до младите. Търсех вариантите как да стигнем до тях. Те в повечето случаи слушат музика и се появи Моисей с идеята да направим песен превенция", каза д-р Безинска-Шеинкова.

Моисей сподели в предаването "България сутрин", че песента за него е била голямо предизвикателство, защото повече обича да пише за любовта.

Психологът подчерта, че идеята им е била да покажат, че хазартът не е безопасен.

"Една врътка може да е разликата между нормалния живот и живота със зависимост, който да доведе до разрухата на семейства", заяви тя пред Bulgaria ON AIR.

"Изключително съм изненадан от нея, от работата в студиото и на снимачната площадка. И двамата не сме професионални актьори. Идеята беше да го заснемем в рамките на един ден. Не сме имали репетиция на сценария. Имаше доста повторения на някои сцени", разкри Моисей.

Гледайте целия разговор във видеото.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

песен Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem