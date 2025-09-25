IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джон Бон Джоуви направи първи коментар за първородната си внучка

Синът на музикалната легенда стана татко през август

25.09.2025 | 19:30 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Джон Бон Джоуви е първият от семейството си, който говори за най-новото попълнение – детето на Джейк Бонджови и съпругата му Мили Боби Браун

Синът на легендарния музикант стана татко за първи път през август

Джон Бон Джоуви се наслаждава на всеки момент от новия си живот като дядо!

Преди няколко дни изпълнителят на Livin' On a Prayer се появи в подкаста Dumb Blonde, където сподели първите си мисли относно факта, че синът му Джейк Бонджови е станал татко. 

Джон Бон Джоуви
