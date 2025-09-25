Джон Бон Джоуви направи първи коментар за първородната си внучка

Джон Бон Джоуви е първият от семейството си, който говори за най-новото попълнение – детето на Джейк Бонджови и съпругата му Мили Боби Браун

Синът на легендарния музикант стана татко за първи път през август

Джон Бон Джоуви се наслаждава на всеки момент от новия си живот като дядо!

Преди няколко дни изпълнителят на Livin' On a Prayer се появи в подкаста Dumb Blonde, където сподели първите си мисли относно факта, че синът му Джейк Бонджови е станал татко.

Източник: Tialoto.bg