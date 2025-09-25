Дъщерята на Салма Хайек навърши пълнолетие

Салма Хайек има огромен повод за радост

Звездата от „Дърти хлапета“ отпразнува 18-ия рожден ден на дъщеря си Валентина със специална публикация в социалните мрежи

Гордата майка сподели серия от снимки на момиченцето си както от миналото, така и от настоящето

Салма Хайек почете дъщеря си на нейния специален ден.

59-годишната актриса показа на феновете как семейството е отпразнувало 18-ия рожден ден на Валентина, споделяйки в Instagram серия от снимки. В поредицата Хайек публикува няколко кадъра, включително един, на който позира заедно с порасналото си момиченце и съпруга си Франсоа-Анри Пино. Във видеата пък се вижда как Валентина е отпразнувала рождения си ден, като на едно от тях рожденичката танцува заедно с майка си.

