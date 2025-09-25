IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дъщерята на Салма Хайек навърши пълнолетие

Ето как актрисата отпразнува 18-ия рожден ден на Валентина

25.09.2025
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Салма Хайек има огромен повод за радост

Звездата от „Дърти хлапета“ отпразнува 18-ия рожден ден на дъщеря си Валентина със специална публикация в социалните мрежи

Гордата майка сподели серия от снимки на момиченцето си както от миналото, така и от настоящето

Салма Хайек почете дъщеря си на нейния специален ден.

59-годишната актриса показа на феновете как семейството е отпразнувало 18-ия рожден ден на Валентина, споделяйки в Instagram серия от снимки. В поредицата Хайек публикува няколко кадъра, включително един, на който позира заедно с порасналото си момиченце и съпруга си Франсоа-Анри Пино. Във видеата пък се вижда как Валентина е отпразнувала рождения си ден, като на едно от тях рожденичката танцува заедно с майка си.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

салма хайек
