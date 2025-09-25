Забравете учтивия Тръмп, това беше безкомпромисно нападение над Европа

Никой не очакваше президентът Тръмп да се откаже леко, когато се обърна към Общото събрание на ООН за първи път, откакто се завърна в Белия дом. През първия си мандат Тръмп си спечели репутация на човек, който внася театралност в събитието – от това да нарича севернокорейския лидер "ракетния човек" до това да се бори срещу глобализма, пише в анализ за "The Times" колумнистът Кейти Болс.

Някои от критиките му във вторник в Манхатън бяха очаквани - от подкрепа за Израел и противопоставяне на консенсуса на ООН до критики към президента Путин заради продължаващата война в Украйна. Но кое изненада делегатите най-много? Времето, което Тръмп прекара в хули на европейците.

В 52-минутно обръщение (предназначено е било да бъде 15), Тръмп говори подробно за опасенията си за Обединеното кралство и по-широка Европа. Той предупреди за "двуопашното чудовище от енергия и имиграция", заявявайки в един момент:

"Вашите страни отиват по дяволите".

Той подробно описа какво точно правят различните страни погрешно – Обединеното кралство по отношение на енергетиката (време е за сондажи – както каза, че е казвал на сър Киър Стармър всеки ден от държавното посещение) и Германия по отношение на затворническата си популация (той каза, че 50% от затворниците са чуждестранни граждани или мигранти), заключавайки, че мигрантите "отвръщат на добротата с престъпления".

Тръмп се прицели в Обединеното кралство в една от най-последователните си критики към нацията и отвъд нея, фокусирайки се върху имиграцията и енергетиката. Той заяви, че изменението на климата е "най-голямата измама, извършвана някога", "измама" и че "въглеродният отпечатък е измама, измислена от хора със зли намерения".

Имаше отзвук от участието на Джей Ди Ванс на Конференцията по сигурност в Мюнхен през февруари. Тогава участниците очакваха актуална информация за Украйна от новия вицепрезидент, само за да получат вместо това лекция за проблемите в Европа, обвинявайки лидерите в потискане на свободата на словото, неспособност да спрат незаконната миграция и бягство от страх от истинските убеждения на избирателите.

"Мюнхен беше само началото", каза един служител от администрацията за настроенията в американското правителство.

Речта на Тръмп беше далеч от уютната пресконференция по случай държавното посещение по-малко от седмица по-рано. Стоейки в Чекърс, току-що след държавния банкет , президентът се държеше безупречно и беше забележително помирителен, дори когато журналистите го притискаха по точки на несъгласие с Обединеното кралство, като имиграцията, енергетиката и Палестина, до степен, че някои журналисти си тръгнаха разочаровани. Докато Тръмп предлагаше страните да направят всичко по силите си, за да ограничат миграцията, той се въздържа от директен удар.

Край - като Тръмп дори спомена кмета на Лондон, сър Садик Хан, за да твърди, че ислямският закон идва във Великобритания. Какво стои зад промяната в тона? „Те винаги щяха да се държат възможно най-добре преди държавното посещение", каза един човек от „Мага“ с тесни връзки с администрацията.

"Никой не искаше да разклаща лодката по начин, който би разсеял от срещата на президента с кралското семейство."

Сега, след като блясъкът приключи, администрацията и по-широката база могат да се върнат към нефилтрираните критики към британците. Преди държавното посещение някои от страната на Мага заявиха, че сигналът е бил изпратен, за да се играе мило и да не се прави нищо, което би създало неудобство, независимо дали става въпрос за опити за депортиране на принц Хари или за атаки срещу свободата на словото.

Причината, поради която речта от вторник не може да бъде отхвърлена като поредната тирада на Тръмп, е, че тя отразява по-широк проблем в администрацията. Въпреки че президентът заяви, че няма да поучава страните от Близкия изток как да живеят, членовете на кабинета му виждат случващото се във Великобритания и Европа по отношение на миграцията и енергетиката като истински риск за сигурността.

"Имаме нужда нашите съюзници да бъдат силни и да споделят нашите ценности“, каза един републиканец. „Ако нашите съюзници се променят завинаги - това е огромен проблем за Запада." Ето защо Държавният департамент на Марко Рубио изпрати мисии за установяване на фактите във Великобритания и други европейски страни по въпроси, свързани със свободата на словото. Това е и една от причините Ванс да проявява такъв голям интерес към политиката на Обединеното кралство и разцеплението на десницата в страната - нещо, което го тревожи.