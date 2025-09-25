IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 3

5-те най-добри породи кучета за семейства

Те обичат малките деца

25.09.2025 | 02:00 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Кучетата могат да бъдат чудесни приятели на децата: те не само са източник на безусловна любов, но могат да им помогнат и да ги научат на отговорност и сътрудничество. Кои породи четириноги приятели са най-подходящи за вас, ако имате малки деца?

Лабрадор

Лабрадорите са лоялни семейни кучета с уравновесен темперамент, което ги прави една от породите с най-малка вероятност да проявят агресия. Те са общителни, мили, нежни и интелигентни. Лабрадорите се разбират добре с деца и други домашни животни и толерират да бъдат прегръщани, потупвани или побутвани от деца.

Спокойното им поведение е идеално за семейства с малки деца. Лабрадорите се нуждаят от много пространство, за предпочитане заден двор, тъй като се нуждаят от ежедневно движение. 

Пудел

Пуделите са изключително интелигентни и имат отличен темперамент. Високата им енергия често съответства на тази на децата. Пуделите са любящи, пухкави, нежни и търпеливи. Има три „размера“:

  • играчка,
  • миниатюрен
  • стандартен.

Стандартният пудел е най-добрият избор за семейства с деца, тъй като е най-здрав и издържа на грубо отношение по-добре от по-малките видове. 

Източник: 5-те най-добри породи кучета за семейства с малки деца

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кучета породи кучета семейство
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem