Тръмп иска ново начало по отношение на Украйна, но не иска да бъде въвлечен в европейска война

Президентът на САЩ Доналд Тръмп привлече вниманието на света с публикацията си в социалните мрежи във вторник, че Украйна може да "се бори и да СПЕЧЕЛИ" обратно цялата си територия. Коментарите му тази седмица са най-добрите и най-остри до момента за войната. Но дали това е поредната тактика за отлагане, или президентът най-накрая е готов да засили военния и икономическия натиск върху Владимир Путин, за да сложи край на завоеванията си?

"С времето, търпението и финансовата подкрепа на Европа и по-специално на НАТО, първоначалните граници, от които започна тази война, са много вероятен вариант", написа Тръмп в Truth Social. Той нарече Русия "хартиен тигър" в "ГОЛЕМИ икономически проблеми".

Той също така каза на репортерите, че е смятал, че Украйна ще бъде лесна за посредничество война "поради връзката ми с Путин", пише в свой анализ WSJ. Но за съжаление тази връзка не означаваше нищо“. На въпроса дали европейските съюзници трябва да свалят руски самолети, които нарушават въздушното пространство на НАТО, президентът отговори ясно с "Да".

За първи път Тръмп заявява, че победата на Украйна е в интерес на Запада и опровергава онези от обкръжението си, които казват, че капитулацията на Украйна е неизбежна. Той е прав, че г-н Путин е икономически уязвим. Тръмп също така отправя предупреждение на фона на нахлуванията на дронове и изтребители на Путин в Полша и Естония, които досега остават без отговор.

И все пак, в продължение на осем месеца Путин наблюдаваше как Тръмп не прави нищо, а руснакът изглежда е заключил, че може да ескалира срещу Украйна и да изпита НАТО. Срещата на върха на Тръмп с Путин в Аляска, гледано в ретроспекция, беше грешка, подобна на срещата на върха на Джон Ф. Кенеди във Виена през 1961 г. с Никита Хрушчов , която убеди руснака, че може да се измъкне безнаказано, като разполага ракети в Куба.

Това е дълбока дупка за доверието в САЩ, но Тръмп може да започне да копае. Залогът за сериозност би бил да се поиска от Конгреса да приеме двупартийния законопроект за санкции на сенаторите Линдзи Греъм и Ричард Блументал , който има над 80 съвносители в Сената.

Законопроектът позволява 500% мито за страни, които купуват руски петрол, а Тръмп ще трябва да отмени разрешението на Китай за внос на суровини и оръжейни компоненти във войната на г-н Путин. Сключването на твърда сделка с Путин е по-спешен приоритет за САЩ от срещата на върха със Си Дзинпин , а слабостта в Европа няма да доведе до лостове за влияние в Азия.

Обещаващи са и забележките на други членове на неговата администрация. Държавният секретар Марко Рубио заяви в ООН, че Тръмп си запазва правото да „продава отбранително оръжие и потенциално нападателно оръжие, за да може Украйна да се защити от това нападение“.

Подобряването на картината на бойното поле е от съществено значение за промяна на военните сметки на Путин. Тръмп заяви в социалните медии, че руската армия „се бори безцелно в продължение на три години и половина“ и Путин се е представил зле. Но руската армия адаптира тактиката си и се учи на бойното поле. Парадокс на войната е, че подкрепата на САЩ за Украйна е намалила руската военна мощ, но също така е затвърдила решимостта на г Путин да възстанови сила, която би могла да застраши източния фронт на НАТО.

Това е една от причините, поради които е в интерес на САЩ да избегнат украински колапс и защо американците са постъпили разумно, като са се уморили от стратегическата бъркотия на президента Байдън, който се страхуваше от победата на Украйна, както и от нейното поражение. Тръмп ще трябва да продаде на Украйна повече американско оборудване, което може да бъде разположено без микроуправление от Пентагона.

Забележката на Тръмп тази седмица, че украинецът Володимир Зеленски е „смел мъж“, който „се бори адски добре“, е напомняне, че президентът не споделя враждебността към Украйна, която някои от неговите съветници изпитват. Загрижеността на първата дама Мелания Тръмп за отвличането на украински деца от Путин също е повлияла на президента.

Тръмп не иска да бъде въвлечен в европейска война и това е разбираемо. Но тази опасност е далеч по-малко вероятна, ако Украйна оцелее като суверенна държава, съюзена със Запада. След като затегна реториката си, Тръмп сега ще трябва да затегне и политиката си.