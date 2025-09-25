Отказът от актьорство повлиял добре на Ема Уотсън

Ема Уотсън разкри, че има по-добри връзки и отношения, откакто не се занимава с актьорство.

35-годишната актриса не е участвала във филм на големите екрани от 2019 г., когато игра в "Малки жени". Сега тя се чувства по-щастлива и по-здрава от всякога, защото не трябва да се притеснява прекалено много за публичния си имидж.

"Може би съм най-щастливата и най-здравата, която някога съм била. Мисля, че това, което е интересно относно това да бъдеш актьор, е, че има тенденция някак да разчупваш себе си и да ставаш няколко личности. Не говоря само за ролите, които играеш, но и това тегло, което има - на публичната личност, която постоянно се нуждае от подхранване, освежаване и възхваляване.

Това са неща, които изискват много интензивна енергия. И да премахна няколкото идентичности освободи толкова много пространство за мен, мисля - да бъда по-добра сестра, дъщеря, приятелка, внучка и после артист. И човек, който опитва сам да мисли критично", коментира звездата пред "Hollywood Authentic".

