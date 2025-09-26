Учителка подаде молба за напускане заради 3-годишното, избягало от градина

3-годишното дете, което излезе само от детска градина в София, е било оставено без надзор, докато другите спят следобед. Това установила до момента проверката от дирекция "Образование" към Столичната община.

Учителката на смяна е подала молба за напускане, каза пред БНТ Десислава Желязкова от дирекция "Образование". Според нея директорката ще бъде предложена за наказание.

Вратата е била открехната вероятно при смяната на учителките по обед. Директорката и останалите от персонала веднага разбрали и започнали да търсят момиченцето.

Свързани статии Момиченце на 3 години е избягало от детска градина в София

Детето е открито и върнато в детската градина от жена, работеща в магазин наблизо.

"Днес очакват записи от камерите, за да се види кой кога е започнал да търси детето. Директорката обясни, че прави собствено разследване, била разстроена. Тя не е спазила протокола и не е уведомила родителите, които научили от социалните мрежи. Предложена е за наказание от забележка до уволнение, ще има и финансово наказание", обясни Желязкова.

За последната година 5 са подобните случаи в София.

"През август и септември колегите от дирекция "Образование" обиколиха всички детски градини на територията на общината. Нуждите им ще бъдат обсъдени и предвидени за финансиране в новия бюджет", допълни Десислава Желязкова.