Учителка подаде молба за напускане заради 3-годишното, избягало от градина

3-годишното дете, което излезе само от детска градина в София, е било оставено без надзор, докато другите спят следобед. Това установила до момента проверката от дирекция "Образование" към Столичната община.
Учителката на смяна е подала молба за напускане, каза пред БНТ Десислава Желязкова от дирекция "Образование". Според нея директорката ще бъде предложена за наказание.
Вратата е била открехната вероятно при смяната на учителките по обед. Директорката и останалите от персонала веднага разбрали и започнали да търсят момиченцето.
Детето е открито и върнато в детската градина от жена, работеща в магазин наблизо.
"Днес очакват записи от камерите, за да се види кой кога е започнал да търси детето. Директорката обясни, че прави собствено разследване, била разстроена. Тя не е спазила протокола и не е уведомила родителите, които научили от социалните мрежи. Предложена е за наказание от забележка до уволнение, ще има и финансово наказание", обясни Желязкова.
За последната година 5 са подобните случаи в София.
"През август и септември колегите от дирекция "Образование" обиколиха всички детски градини на територията на общината. Нуждите им ще бъдат обсъдени и предвидени за финансиране в новия бюджет", допълни Десислава Желязкова.