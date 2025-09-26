MrBit Втора лига на живо: Всичко за мача Севлиево - Локо (ГО)

Десетият кръг в MrBit Втора лига започва с интригуваща среща между отбори, които не се отказват лесно. Севлиево срещу Локомотив (Горна Оряховица) ще бъде излъчван на живо, а тук ще откриете как и кога ще можете да гледате сблъсъка.

Кога ще се играе Севлиево - Локомотив (Горна Оряховица)?

Двубоят между Севлиево и Локо (ГО) започва в 15:30 ч. в съботния следобед на 27 септември. Това е първият мач от програмата на десетия кръг в MrBit Втора лига.

Как да гледате Севлиево - Локо (ГО) на живо

Сблъсъкът ще се излъчва пряко на стрийминг платформата на MrBit, достъпна за всички регистрирани потребители.

Формата на Севлиево и Локомотив (Горна Оряховица)

Ако търсите мач с битка от първата минута, Севлиево - Локо (ГО) е точно такъв. Макар класирането на двата отбора да е коренно различно, и двата тима не получават точките си лесно. Разликата? Локо (ГО) е по-ефикасен в ключовите моменти.

Клубът от Горна Оряховица е на впечатляващото пето място, но е на еднакво разстояние както от четвъртата, така и от деветата позиция. Отборът е с най-слабата атака в топ 10, като вкарва под гол средно на мач. Всичките победи на „железничарите“ дойдоха с гол разлика, а три от тях бяха с резултат 1:0.

Севлиево някак успява да е още по-беззъб в предни позиции и остана без гол в пет от осемте си мача в MrBit Втора лига. Единствено при победата с 3:0 срещу Лудогорец II отборът вкара повече от едно попадение до момента. Най-стряскащата статистика за Севлиево е, че взе всичките си шест точки срещу отбори от дъното на таблицата. В момента е в серия от три загуби, дошли срещу тимове от топ 10.

Севлиево и Локомотив (Горна Оряховица) не са отбори, способни да създадат голово шоу, но това, което предоставят, е здрава игра и себераздаване. Битката за Севлиево ще можете да проследите на живо в събота, 27 септември, от 15:30 ч.