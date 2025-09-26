Войната на Русия срещу изборите в Молдова не е измама

Нику Попеску, бившият външен министър на Молдова, отправяше едно и също послание отново и отново, докато го следях миналата седмица в продължение на един ден, докато водеше кампания за място на парламентарните избори в неделя. "Знам, че винаги казваме, че вашият вот е важен", каза той на публиката си, но този път наистина е така: вашият най-добър и вероятно единствен шанс да се присъедините към Европейския съюз зависи от това, пише в свой анализ Bloomberg.

Това, което Попеску не каза – защото защо би се интересували учителите в детските градини, строителните работници и други, с които е говорил – беше, че това ще бъде и тест за способността на ЕС да действа геополитически. По същата причина неделя може да бъде последният му шанс да стабилизира тази част от източната си граница срещу все по-разрушителната Русия. И ако не може да успее тук, трудно е да се повярва, че Европа може да го направи в Украйна, която ще бъде почти заобиколена от неприятелски настроени държави. Което, разбира се, е причината вотът да е толкова важен и за Москва.

Попеску е убеден, че Молдова има реален шанс да завърши преговорите си за присъединяване към ЕС, заедно с Албания и Черна гора, до края на 2028 г., последвано от членство. Европейската комисия го подкрепя, така че вероятно е прав. Но това важи само ако неговата Партия на солидарността и действието запази мнозинството си в законодателния орган. Без такова, прокарването на закони на ЕС – 170 000 страници от тях – през парламента за три години би било почти невъзможно. Ето защо правителството смята, че Русия е похарчила повече за опити за манипулиране на избори в Молдова през последната година, отколкото през предходните 30.

Тези усилия са и много по-трудни за проследяване и противодействие, тъй като голяма част от кампанията сега се провежда в социалните медии. Надявам се, че европейските посолства изпращат технически грамотни служители тук, за да наблюдават и да се учат, защото поддържането на демократична система в ерата на ботовете в TikTok е проблем, който предстои на всички нас и то скоро. Това не е тренировка или измама. Следващите ви избори ще се проведат главно в социалните медии и Русия няма да е единственият играч, който търси предимство.

Анкетите рутинно показват, че голямо мнозинство от молдовците искат да се присъединят към ЕС, но също така предполагат, че вотът в неделя е твърде оспорван, за да се предвиди. В понеделник президентът Мая Санду бие тревога в обръщение към нацията, предупреждавайки за последствията, ако проруски лидери (някои от които тактически се препозиционират като проевропейски) дойдат на власт. Страната ще се превърне в "отправна точка" за усилията на Москва за дестабилизация, особено в Украйна, каза тя. Не е нужно въображение, за да се видят самолети, пълни с „туристи“, преминаващи през летището в Кишинев на път да се инфилтрират в Одеса, на час път отвъд границата и зад украинските линии. Всичко, което е необходимо, е правителство, което не иска да ги спре.

Тези предупреждения, разбира се, са егоистични. ПАС разочарова мнозина. Обещаните от нея усилия за прочистване на съдебната система и корупцията в длъжностните лица едва сега започват. Големите надежди, които много молдовци имаха, че партията ще доведе до по-добър живот, когато пое властта през 2021 г., се реализираха вместо това като застоял растеж и инфлационно обусловена криза с разходите за живот. Нападенията в офиси на опозицията, докато правителството реагира на руската намеса, изглеждат неприятно подобни на политически мотивираните нападения срещу опозиционни партии, провеждани при предишни режими.

Междувременно опозицията предлага илюзорни примамки - от безплатни автомобили за ветерани и големи семейства до 12 000 долара за всяко новородено или връщането на евтината руска енергия. Нищо от това не е осъществимо (няма свободни пари и няма работещ, празен тръбопровод за внос на руски газ). Но както научаваме на Запад, когато хората са ядосани, фактите не печелят. Популистите печелят.

Реалността е, че предвид мащаба на външните сътресения, които засегнаха Молдова, откакто Санду спечели президентските избори през 2019 г., е малко чудо, че партията изобщо е в борбата и икономиката не е по-лоша. Помислете за Covid, голяма война през границата, загуба на основния търговски път на страната в Одеса и енергийна криза, за да направят онези, които критикуват действащите власти в много по-богатите страни, да бледнеят до незначителност. "Покажете ми някой, който би могъл да се справи по-добре", каза ми Попеску с рядка нотка на горчивина.

И това е преди да се отчете руската намеса. Твърденията на управляваното от PAS правителство са документирани от серия независими разследвания, включително от Алберто Нардели от Bloomberg News. Той разкри план за осуетяване на ПАС, написан в Кремъл.

Наталия Захареску беше сред журналистите под прикритие в кишиневския вестник „Ziarul de Garda“, които преди президентските избори миналата година заснеха активисти, платени от Илан Шор - олигарх беглец и политик, осъден за централната роля в банкова измама за 1 милиард долара в Молдова през 2014 г. - да раздават пари за купуване на гласове. Веднага след като този опит се провали и Санду спечели отново (благодарение на огромното мнозинство сред проевропейската диаспора), прикритият псевдоним на Захареску беше поканен да се присъедини към тролска ферма, сформирана, за да опита отново, този път като победи ПАС на парламентарните избори в неделя.

По време на онлайн обучението за тролове миналата зима, Захареску ми каза, че инструкторът им е говорил как да повлияят на „своята“ страна, използвайки два инструмента: „пари и страх“. Парите са се изливали. Захареску е бил платен първо от руска банка, след което в крипто портфейл. Факторът страх се е състоял в популяризирането във Facebook и TikTok на идеята, че PAS ще преподава задължителна от ЕС ЛГБТ+ пропаганда в училищата и ще въвлече Молдова във войната в Украйна. Няма да направи нито едното, нито другото.

Миналата седмица TikTok заяви, че е премахнал 100 000 фалшиви акаунта, действащи в Молдова от юли, както и 1,3 милиона фалшиви харесвания и 1,6 милиона фалшиви последователи. Звучи много, но за всеки премахнат акаунт се създават още. Почти невъзможно е да се следи.

След това в понеделник BBC публикува още едно разследване под прикритие на фалшиво проучване на общественото мнение, което според него организацията на Шор е провела само с предварително подбрани опоненти на PAS, питани как биха гласували. Целта, каза един от организаторите, е била да се положат основите за поставяне под въпрос на резултата от изборите. Какво тогава? В разкрития от Нардели план на Кремъл се говореше за организиране на бандити за подбуждане на насилие след изборите. В понеделник властите заявиха, че са арестували 74 молдовски граждани, обучени за тази цел в лагер в Сърбия.

Твърде късно ли е за Молдова? Може би е; страната тръгна по пътя, който Полша проправи през 1989 г., с три десетилетия закъснение. Също така, на ЕС му отне твърде много време да спре да мисли за разширяването като за дар, който трябва да се заслужи, а не като за най-мощния си инструмент във външната политика.

Тази промяна се оформи под формата на стотици милиони евро заеми и субсидии за плащане на енергия, ремонти на училища, канализационни системи, пътища и детски площадки в цяла Молдова. Както Европа, така и Русия вливат пари в Молдова, за да постигнат геополитически цели, но тук не бива да има фалшива еквивалентност или „какво пък толкова“. Само едната строи, помага да се поддържат светлините включени и се опитва да предотврати разпространението на война. Другата корумпира и разрушава.

Русия не се нуждае от своите пълномощници, за да спечели в неделя, само за да влезе в позиция, в която може да забави кандидатурата на Молдова за ЕС. „Слизането в ада е постепенно“, каза ми Попеску. Времето, корупцията и разочарованието могат да свършат останалото.