Тейлър Суифт вече планира сватбата си с Травис Келси.

35-годишната певица и 35-годишният американски футболист се сгодиха през август. Двамата вече са в ранните етапи на планирането на венчавката си.

Очаква се сватбата да бъде в началото на 2026 г.

"Все още е в много ранните етапи на планиране. Още няма определени място и местоположение. Вероятно ще рано през следващата година. Тя се забавлява толкова много, като проучва места и локации. Тя е във фазата на идеите и се наслаждава на това, тъй като тя е толкова креативна. Те не искат да имат голяма, грандиозна сватба с тонове хора. Ще е интимна, с приятели и семейство, а не с куп знаменитости или разни хора. Ще е смислена и те ще са заобиколени от хора, които са специални за тях. Въпреки че са знаменитости, те са земни и нормални. Те не са лъскавите хора, които искат сватба фантазия за 20 млн. долара. Тя не иска помпозност и фанфари. Ще бъде по-интимно", коментира източник на "Us Weekly".

За булчинската рокля и другите планове четете в teenproblem.net