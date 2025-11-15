IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Паметно: Сара Джесика Паркър се срещна с кралица Камила

Актрисата показа впечатляващ реверанс

15.11.2025 | 18:26 ч. 0
Снимка: Getty Images

Сара Джесика Паркър показа впечатляваща подготовка за срещата си с кралска особа. 

Актрисата от „Сексът и градът“ се запозна с кралица Камила на 11 ноември по време на прием в Clarence House – лондонската резиденция, където живеят крал Чарлз и неговата съпруга. 60-годишната Паркър бе един от съдиите на тазгодишната престижна награда Booker, а кралица Камила организира прием за всички автори и застъпници на новосъздадената детска награда Booker. 

Спазвайки кралския протокол, Сара Джесика Паркър се поклони и сведе глава пред кралицата, след което се здрависа с нея. Това се вижда и от видеоклип, публикуван в Instagram от кралския репортер Ребека Инглиш. „Благодаря за поканата“, казва актрисата.

Камила отговаря, че съдийството на престижния конкурс е само „една от множеството ваши шапки“. 

„И тази, с която се гордея най-много“, казва Паркър. „Беше вълнуващо, особено сред тези хора, които са невероятни, умни и остроумни“.

Тя допълни „Имахме толкова много неща за обсъждане и сме заобиколени от толкова много прекрасни и вълнуващи автори“. 

Сара Джесика Паркър
