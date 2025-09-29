Роби Уилямс пред 40 000 в София: Аз съм кралят на забавленията

Роби Уилямс пя пред повече от 40 000 души на националния стадион „Васил Левски“. „България, вие ми дадохте всичко. Енергията ви, любовта ви, вниманието ви – всичко това се превръща в магия. Това е причината да продължавам да пея, да танцувам и да се боря с моите тревоги и страхове“, каза британската попзвезда.

Настроението на 28 септември вечерта бе зададено още с появата на Lottery Winners. Групата от Манчестър изнесе 40-минутното шоу с енергия, много близка до тази на очаквания от всички хедлайнер. Той се появи на сцената точно в 20:45 ч., „излитайки“ от голяма ракета, облечен в специален скафандър (custom space suit), и спускащ се над публиката, предаде репортер на БТА. Тази концепция е част от визията за откриващия сингъл Rocket, който носи мотиви на излитане и космос.

Преди това на екрана течеше мултимедия, закачка с изкуствения интелект (ИИ), в която се появиха аватари на Елвис Пресли, Дейвид Бауи, Фреди Меркюри и Джон Ленън, музикални идоли на Роби Уилямс. По-късно в шоуто „заигравката“ с ИИ продължи, когато той започна разговор със своето тийнейджърско аз, с шеги, спомени и коментари. „Използвайки ИИ, артистът сякаш се върна назад, за да „разговаря” със своите млади амбиции и страхове, което създава личен и емоционален ефект, свързване между минало и настояще“, коментираха фенове.

По думите им Роби Уилямс е показал, че е много певече от певец – той беше и актьор, и стендъп комик, и танцьор, и не напразно обяви, че иска да бъде запомнен като краля на забавленията.

През цялата вечер той не спря да отправя комплименти към публиката: „Създавате страхотна атмосфера и енергия тази вечер“, „Създадохте невероятна общност и за мен е чест да съм в страната и града ви“, „Благодаря, че бяхте толкова страхотни тази вечер“, „Когато свърши концертът, когато светлините угаснат и аз се оттегля, ще помня всяка секунда от тази вечер“.

„Това е истинският смисъл на развлеченията. Не славата, не парите, не сцената, а да споделяш моментите с хората, които обичаш, и които те обичат. Вие сте тези хора. Публиката е шоуто. И без вас нищо от това нямаше да има смисъл. Когато стоя на сцената и гледам лицата ви, виждам всичко – радост, смях, понякога сълзи. Виждам защо го правя. Защо въобще се качвам тук, всяка вечер, пред хиляди хора“, каза Роби Уилямс.

Да открием смисъла на развлеченията!

Още с второто парче, Let Me Entertain You, звездата даде заявка за това какво може да се очаква в следващите два часа. „Вярвам в развлеченията. Развлеченията са всичко! Разбирате ли какъв е моят проблем? Мога да направя всичко това само с вашата помощ. Всичко тук съществува само, защото вие позволявате да съществува. Тази вечер сме заедно на едно пътешествие, за да открием смисъла на развлеченията. Ние сме шоуто!“, каза той.

На Love my life над стадиона полетяха бели ленти. Това е тоалетна хартия – за вас от моя хотел, използвайте я умно, каза Роби Уилямс.

Той не пропусна да поздрави и българските волейболисти за класирането им на световното първенство, като ги нарече amazing (невероятни, изумителни). След това продължи да се шегува: „Сега ще ви изпея още една песен, защото за това сте ми платили. Аз съм хубав човек, все пак“.

Някой помни ли ме от 90-те, помни ли бойбандите, в които съм бил, помни ли някои от песните, помните ли Take That, помните ли песните на Гари Барлоу, попита Роби Уилямс, преди да запее Relight My Fire. Песента на Дан Хартман е позната от репертоара на Take That.

Ако се опитвате да бъдете готини, спрете – това е изтощително!

„Знаете ли, имало е слух за мен още от началото на кариерата ми, че може би съм тайно хомосексуален. И не знам откъде идва това. Ако правиш една глупост, хората ти изграждат репутация за цял живот. И на Гари Барлоу не му пукаше. Джейсън Ориндж направи няколко хубави снимки. И всички се забавлявахме. Ако го направиш с приятел, не се брои. Добре. Приемам, че не съм „готин“. Никога не съм бил готин. Никой не е казвал: „Роби Уилямс е мистериозен“. Опитах се да бъда готин веднъж и не успях. Просто изглеждах като със запек“, каза Роби Уилямс, загърнат в розова перушина, отново демонстрирайки автоирония.

„Аз не съм типът от ъгъла на стаята – с издължени скули и комплекс за превъзходство. Аз съм човекът в средата на дансинга, който танцува и се опитва да изпее всички песни, без да знае текста. Затова приемете моя съвет: Ако се опитвате да бъдете готини – спрете. Това е изтощително!“, каза още той и запя New York.

Специални моменти

Изпълнението на She's the One ще остане незабравим спомен за едно от момичетата във фен зоната. Тя бе избрана от Роби Уилямс, който каза, че ще пее само за нея. След това помоли целият стадион да скандира името ѝ – Гери, като не пропусна да се пошегува, че Гери е като дамски вариант на Гари, имайки предвид Гари Барлоу.

„Когато правя това, винаги гледам първия ред, за да видя чии очи се усмихват. И видях теб – очите ти се усмихнаха. Те са вратата към душата. Имаш прекрасна душа. Беше удоволствие да видя толкова много в теб“, каза Роби Уилямс на Гери, която преди това сподели, че е била на седем негови концерта.

Преди това десетина щастливци от първата линия в публиката имаха шанса да пеят Come Undone от микрофона на Роби Уилямс. Той запяваше началото, а феновете продължаваха строфата.

Лично с Роби Уилямс

От сцената Роби Уилямс говореше за четирите си деца, които искат време с баща си, за съпругата си, за деменцията на майка си и за паркинсона на баща си, за болестта на своята тъща, за своите слабости и страхове.

„Докато репетирах за турнето, бях пълен с тревога, защото съм човек с тревожност. Или имам висока тревожност, или ниска, никога няма „Без тревожност“. Не съм нервен. Просто съм уплашен. Това е голямо предизвикателство. Да стоиш пред десетки хиляди хора всяка вечер, може да бъде страшно“, сподели той. „И тогава жена ми дойде на репетиции и каза: „Роб, ти се държиш така, сякаш всичко това е нормално. Държиш се, сякаш е нормално, че имаш възможност да пееш на стадиони, пълни с хора. Роб, нищо не е гарантирано. Няма гарантирано бъдеще. Няма гаранция дори какво ще се случи този следобед. Вместо да се тревожиш за бъдещето, защо не се концентрираш в настоящето? Ние всички сме в настоящето. Осъзнаваме къде сме и какво правим“, разказа той.

„Защото уязвимостта е мостът към другите, мостът към Бога. Талантът е признание на уязвимостта. С любов и нежност - аз съм Робизависима!“, написа във фейсбук актрисата Албена Павлова.

Песните

В неделната софийска вечер звучаха още песни от годините на неговата самостоятелна кариера – Monsoon (2002), Rock DJ (2000), Strong (1998), The Road to Mandalay (2000), Tripping (2005), Better Man (2024), Sexed Up (2002), Candy (2012), Something Beautiful (2002), Millenium (1998) и кавър на My Way – песен, която заема специално място и във филма Better Man: Роби Уилямс. В частта с бисовете звучата Feel (2002) и Angels (1997).

Секунди след края на концерта над София започна да вали дъжд.