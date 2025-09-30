IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кейт Бланшет, Ричард Гиър и Ейса Гонсалес на дефилето на Armani

Новата колекция бе представена в Милано седмици след смъртта на легендарния дизайнер

30.09.2025 | 13:52 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Giorgio Armani проведе модното си ревю пролет/лято 2026 на 28 септември, с което закри Седмицата на модата в Милано, само седмици след смъртта на дизайнера на 91 години

Сред известните личности, които присъстваха, бяха Ана Уинтур, Кейт Бланшет, Глен Клоуз, Лорън Хътън, Спайк Лий, Самюел Л. Джаксън, Ричард Гиър и съпругата му Алехандра Силва, и много други

Модното ревю завърши поредица от тържества, започнали през август в чест на 50-годишнината на модната къща

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

армани седмица на модата в милано
