Карди Би: Пак бих се омъжила

Карди Би твърди, че е безнадежден романтик.

32-годишната рапърка продължава да вярва в истинската любов. "Аз вярвам в любовта. Аз съм като безнадежден романтик.", издаде тя в предаването "Today".

Звездата дори твърди, че отново би сключила брак. "Да, аз бих се омъжила отново", посочи тя.

Карди Би има връзка с американския футболист Стефон Дигс от февруари тази година. Скоро тя разкри, че е бременна от него.

Още за любовния ѝ живот четете в teenproblem.net