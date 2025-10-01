IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Карди Би: Пак бих се омъжила

Певицата още вярва в любовта

01.10.2025 | 00:25 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Карди Би твърди, че е безнадежден романтик.

32-годишната рапърка продължава да вярва в истинската любов. "Аз вярвам в любовта. Аз съм като безнадежден романтик.", издаде тя в предаването "Today".

Звездата дори твърди, че отново би сключила брак. "Да, аз бих се омъжила отново", посочи тя.

Карди Би има връзка с американския футболист Стефон Дигс от февруари тази година. Скоро тя разкри, че е бременна от него.

Тагове:

звезди Карди Би брак любовен живот Стефон Дигс
