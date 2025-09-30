Гари Олдман получи рицарско звание за заслугите си към драмата

Сър Гари Олдман беше сред приелите почести днес, когато получи рицарско звание в замъка Уиндзор. 67-годишната филмова звезда беше отличена за заслугите си към драмата по време на тържествените очести по случай рождения ден на краля след 45-годишна кариера, съобщават британските медии.

Актьорът от "Хари Потър“ е известен с многостранния си актьорски стил, като е превъплъщавал редица личности - от бившия премиер сър Уинстън Чърчил до члена на Sex Pistols Сид Вишъс.

Една от по-скорошните и най-разпознаваеми му роли е на ветерана агент на MI5 Джаксън Ламб в сериала на Apple TV "Бавни коне“, базиран на поредицата книги за Слау Хаус от британския писател Мик Херон.

В началото на 90-те години на миналия век той играе Лий Харви Осуалд, предполагаем убиец на американския президент Джон Ф. Кенеди, във филма "Дж. Ф. Кенеди“ от 1991 г. и титулярния вампир във филма "Дракула“ на Брам Стокър от 1992 г.

Наградата си звездата получи от престолонаследникът принц Уилям