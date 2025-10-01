Вашето пътешествие до сърцето на Европа - Прага започва с удобните полети на "България Еър"

С настъпването на златната есен и новия сезон „България Еър“ ви кани да откриете магията на Прага и чешките кулинарни традиции. През октомври еднопосочните билети в икономична класа започват само от 79 евро, а двупосочните полети по линията София – Прага са от 169 евро.

Пътуването до чешката столица от София и Варна става още по-приятно с новите самолети Airbus A220, които са основна част от флота на националния авиопревозвач. Те предлагат повече пространство и удобство за пътниците, тиха и светла кабина, модерни технологии за по-екологични полети и надеждно обслужване, което гарантира комфорт на пасажерите през целия път - от излитането до кацането. Доброто настроение се разгръща още с качването на борда на модерния самолет, където ви очаква кафе и освежаващи напитки, лимитирано списание с любопитни статии и USB порт за зареждане на мобилни устройства.

Прага много често е определяна като една от най-привлекателните европейски дестинации за посещения през есенния и зимния сезон. Градът впечатлява гостите си с пъстри гледки по бреговете на река Вълтава, богата културна програма с концерти и изложби, а в края на годината – с едни от най-красивите коледни базари в Европа. Топлото греяно вино, традиционното чешко пиво, празничните специалитети и местните кулинарни изкушения превръщат всяко пътуване до чешката столица в незабравимо гастрономическо преживяване.

В цената на билетите до и от Прага е включен ръчен багаж до 10 кг плюс лична вещ /дамска чанта или лаптоп/, безплатна регистрация за полет – онлайн и на летище, както и кетъринг на борда с вкусен сандвич, топли и студени напитки и шоколадче. Така вашето пътуване започва комфортно още във въздуха, което ви зарежда с позитивни емоции за новото пътешествие и хубавите неща, които предстои да откриете.

Може да се възползвате от още екстри и да заявите допълнителни услуги срещу заплащане – избор на място, допълнителен регистриран багаж, превоз на спортна екипировка или домашен любимец, както и да се възползвате от услугата за първокласен полет с Upgrade до бизнес класа.

Билети до Прага могат да бъдат закупени онлайн на www.air.bg, чрез мобилното приложение Bulgaria Air, в офисите на авиокомпанията у нас и в чужбина, както и през партньорската агентска мрежа.