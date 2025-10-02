Памела Андерсън - вече с червена коса

Памела Андерсън реши да заложи на нова прическа още в първите дни на есента. Актрисата е абсолютно в тон със сезона и удиви с новата си визия.

От снимки, публикувани в Instagram, виждаме, че 58-годишната звезда вече не е блондинка. Тя се е разделила с емблематичната си руса коса и вече е червенокоса.

В края на септември Памела присъства на Седмицата на модата в Париж и там показа промяната. Новата прическа е дело на фризьора на знаменитости Джон Нолет. И гривата на Андерсън къса. Най-дългите кичури дори не докосват раменете ѝ.

Актрисата е с рошав боб и по-къс бретон. А косата ѝ е в рижав, меден нюанс. Така тя е в тон с природата навън - накапалите листа, както и с тиквената украса.

В последно време с рижава коса се показаха още Кендъл Дженър и Меган Фокс, напомнят от "Pop Sugar".

Още по темата и снимки вижте в teenproblem.net