Рецептата Dnes: Постен хляб с мед

Съставки:
- 400 мл топла вода
- ½ ч.л. меласа или мед
- 600 г бяло брашно за хляб, плюс малко за поръсване
- 2 ч.л. сол
- 1 и ¼ ч.л. суха мая
Приготвяне:
- В голяма купа комбинирайте сухите съставки.
- Разбъркайте ги много добре.
- В топлата вода разтворете меда или меласата.
- Добавете я към сухите съставки.
- Омесете хубаво тесто.
- След това набрашнете леко плота и месете тестото няколко минути.
- То трябва да е еластично, гладко и лепкаво, но не да лепне по пръстите ви.
- Ако е твърде лепкаво, добавете още около 1 с.л. брашно.
- Готовото тесто се слага в купа и се покрива със свежо фолио.
- Остава се да втаса 4 часа, но на всеки час леко размесете тестото в купата.
- Когато мине нужното време, премесете леко тестото.
- Разделете го на две равни части.
- Върху леко набрашнена хартия за печене сложете едната част.
- С ръце оформете кръг с диаметър отвън 22-25 см, а на дупката около 12-15 см.
- С помощта на цедка леко поръсете отгоре венеца.
- Накрая с кухненска ножица направете под ъгъл от 45 градуса разрези, така че да се получат тези красиви форми като на цвете.
- Печете в предварително загрята фурна на 230 градуса докато хлябът стане златистокафяв.
- Същото направете и с останалата част от тестото.
