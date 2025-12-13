IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Постен хляб с мед

Много вкусен

13.12.2025 | 20:20 ч. 0
Снимка: istock

Съставки:

  • 400 мл топла вода
  • ½ ч.л. меласа или мед 
  • 600 г бяло брашно за хляб, плюс малко за поръсване
  • 2 ч.л. сол
  • 1 и ¼ ч.л. суха мая

Приготвяне:

  • В голяма купа комбинирайте сухите съставки. 
  • Разбъркайте ги много добре. 
  • В топлата вода разтворете меда или меласата. 
  • Добавете я към сухите съставки. 
  • Омесете хубаво тесто. 
  • След това набрашнете леко плота и месете тестото няколко минути. 
  • То трябва да е еластично, гладко и лепкаво, но не да лепне по пръстите ви. 
  • Ако е твърде лепкаво, добавете още около 1 с.л. брашно. 
  • Готовото тесто се слага в купа и се покрива със свежо фолио. 
  • Остава се да втаса 4 часа, но на всеки час леко размесете тестото в купата. 
  • Когато мине нужното време, премесете леко тестото. 
  • Разделете го на две равни части. 
  • Върху леко набрашнена хартия за печене сложете едната част.
  • С ръце оформете кръг с диаметър отвън 22-25 см, а на дупката около 12-15 см. 
  • С помощта на цедка леко поръсете отгоре венеца. 
  • Накрая с кухненска ножица направете под ъгъл от 45 градуса разрези, така че да се получат тези красиви форми като на цвете. 
  • Печете в предварително загрята фурна на 230 градуса докато хлябът стане златистокафяв.
  • Същото направете и с останалата част от тестото. 

Тагове:

хляб рецепти кулинария
