Пияният енот, който вилня в магазин за алкохол, е сериен крадец

Енот, който беше обвинен, че е проникнал в магазин във Вирджиния, напил се е, а след това е припаднал в тоалетната, сега е заподозрян в по-широка поредица от "кражби", твърдят местните власти.

Служител от службата за контрол на животните в Хановер подозира, че бозайникът може да е проникнал и в близко доджо, а след това да е "ограбил" Департамента по моторни превозни средства (DMV) в търсене на закуски, съобщава BBC.

"Изглежда, че това е третата кражба, която е извършил", казва служителката Саманта Мартин.

Енотът е бил открит в безсъзнание в тоалетната на магазин за алкохол в Ашланд два дни след Деня на благодарността. След като се е възстановил, "престъпникът" е бил пуснат обратно в дивата природа.

Ново проучване установи, че тези бозайници, известни с това, че ровят в контейнерите за лесно достъпна храна, еволюират и все повече свикват с присъствието на хора. Мартин казва, че е само въпрос на време, преди "маскираният бандит" в някой магазин.

"Това не е първият път, когато влиза в една от сградите", каза тя в официалния подкаст на окръга, Hear in Hanover, в четвъртък. "Той влезе в залата за карате. Мисля, че е отишъл и в КАТ и е ял нещо там."

Енотите са известни с това, че крадат от контейнерите за боклук, откъдето идва и прякорът им "траш панда".

Официалните лица на окръга започнаха да продават тениски с логото "trashed panda" и до петък събраха впечатляващата сума от 207 000 долара. Парите ще бъдат използвани за реновиране на приюта и разширяване на капацитета му, каза Мартин.

Служителите казват, че малката "Кунг-фу панда" е била в добри условия, когато е била задържана в магазина за алкохол и е останала в добро настроение дори и след като е била откаран в приюта на окръга.

"„Заведохме го там и го оставихме да си почине няколко часа. Слънцето грееше, така че се чувстваше добре“" казва Мартин и добави, че енотът е бил освободен на около километър и половина от търговския комплекс.

"Той не е направил нищо лошо. Просто се е забавлявал“

Историята стана популярна в интернет и Мартин казва, че това е защото е "лесно да се съчувства" на нея.

"Всеки е бил в такава ситуация", казва тя. "Всеки е пил малко повече, припаднал е до тоалетната и е се надявал, че някой ще дойде да го вземе на сутринта. Надявам се да е научил урока си."

Марин добавя, че има голяма вероятност скоро да бъде хванат да прави поредния "удар".

"Ще се върне. Той не е глупав", заключи тя.