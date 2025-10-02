Тръмп ще разсекрети правителствени документи, свързани с Амелия Еърхарт

Доналд Тръмп обяви, че ще нареди на администрацията си да разсекрети правителствени документи, свързани с мистериозното изчезване на Амелия Еърхарт през 1937 година.

Историята на американската пионерка в авиацията, която изчезва при полет над Тихия океан, "е пленила милиони хора", написа президентът в социалните мрежи.

Изчезването на Еърхарт по време на опита ѝ да обиколи света с самолет е дало начало на безброй теории – от най-простата, че е катастрофирала след изчерпване на горивото, до по-екзотични хипотези за пленяване от японците или участие в американски шпионски мисии, пише ВВС.

Въпреки че през годините ФБР и Военноморските сили са публикували част от своите доклади, други документи така и остават секретни, което постоянно подхранва съмненията за прикриване на истината.

Еърхарт изчезва, докато се опитва да достигне остров Хауланд – малко, необитаемо парче корал в централния Тихи океан, използвано за презареждане.

Тя вече е изминала огромно разстояние – от Оукланд, Калифорния, до Лае в Папуа Нова Гвинея – с двумоторния си „Електра“, преди заедно с навигатора Фред Нунан да изчезнат някъде над океана.

Официалната версия гласи, че самолетът е имал комуникационни проблеми, двамата не успели да открият острова и накрая горивото свършило, което довело до падане в океана.

Макар този сценарий да е най-широко приет, никога не са намирани физически доказателства – нито останки от машината, нито лични вещи – които да го потвърдят.

"Тя изчезна в Южния Пасифик, докато се опитваше да стане първата жена, обиколила света със самолет. Амелия бе изминала почти три четвърти от маршрута, когато внезапно и без следа изчезна – и никога повече не бе видяна", каза Тръмп.

Най-популярните алтернативни теории твърдят, че първата жена, прелетяла над Атлантическия океан, е кацнала аварийно на или край тогавашните японски Маршалови острови, или че е достигнала до остров Никумароро в близост до Кирибати и е загинала там като корабокрушенка. През 1940 г. на Никумароро са открити части от скелет, които първоначално са смятани за нейни, но по-късно местни лекари ги определят като останки на мъж.

Според Тръмп документите, които предстои да бъдат публикувани, ще съдържат "всички правителствени материали, свързани с Амелия Еърхарт, последния ѝ полет и всичко около него".

Интересът към загадката не стихва повече от осем десетилетия. Миналата година група изследователи съобщиха, че може би са открили отдавна изгубения самолет на Еърхарт. Те използвали сонар, за да картографират морското дъно около остров Хауланд, и заснели обект, който прилича на малък самолет, намиращ се на близо 4 900 метра дълбочина.

Още през 2022 г. в Лондондери се проведоха поредица от събития по повод 90-годишнината от историческото ѝ кацане след трансатлантическия полет.