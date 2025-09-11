Китай представи кораб за космически туризъм, полетите от 2028 г.

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
11.09.2025 | 22:30 ч. Обновена: 11.09.2025 | 23:46 ч. 9
В Китай беше представен първият изцяло многократен космически кораб, специално проектиран за космически туризъм и способен да извърши над 30 полета.

Според разработчика, китайския производител на ракети CAS Space, дъщерно дружество на Китайската академия на науките, пътниците ще могат да се издигнат до линията на Карман, разположена на около 100 км над земната повърхност, където ще могат да изпитат приблизително четири минути безтегловност.

Стартът на полетите в сферата на космическия туризъм е планиран за 2028 г.

Въпреки че точният брой на пътниците не е посочен в съобщението, подобни проекти (например New Shepard) предполагат капацитет до 6 души.

Предвид амбициите на CAS Space корабът вероятно ще може да превозва между 4 и 7 пътници.

Компанията подчертава, че корабът е проектиран като напълно многократен и е ориентиран към честа експлоатация.

По-рано CAS Space обяви, че ще използва собствени двигатели „Xuanyuan“ и ще разработи едностепенна суборбитална конструкция с вертикално излитане и кацане.

Ориентировъчните цени на билетите са в диапазона 2–3 милиона юана (приблизително 281 000–421 000 щатски долара), което поставя предложението на CAS Space в конкурентна, но все пак премиум категория на международния пазар.

Официалните продажби и точните тарифи все още не са обявени.

